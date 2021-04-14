德勤《首席財務官調查》報告　85%人睇好中國經濟增長最強

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-14 16:25

德勤發表最新一期《首席財務官調查》顯示，中國首席財務官認為中國將會是疫情後全球經濟增長的主要引擎，同時對整體經濟明顯更趨樂觀，但仍憂慮海外市場經濟恢復緩慢以及地緣政治局勢緊張。

首席財務官將優先推進業務轉型，並計劃加大對電子化及人才的投資以把握2021年的新增長機遇。德勤中國首席高管菁英中心全國主管合夥人施能自指出，全球經濟正努力走出去年的陰霾，外界都將目光聚焦於亞洲地區。

中國領跑全球經濟復蘇

此次調查中，高達85%的首席財務官視中國內地為呈現最強勁疫後經濟增長的三大地區之一。作為全球首個在疫情後重啟經濟的地區，加上各行各業廣泛採用數碼化手段營運，中國無疑具備領跑未來一年全球經濟復蘇之勢。

亞洲多國在疫情防控和恢復經濟方面也取得良好進展，因此63%的受訪者相信亞洲其他地區將在疫情過後迎來顯著的經濟增長。相較6個月前，50%的首席財務官對經濟前景持更加樂觀的態度，81%的受訪者更認為2021年的整體經濟環境將有所改善。

此外，89%的受訪者認為其公司業務在未來一年將有更好的表現。由於疫情在亞洲地區相對受控，新冠疫苗在全球展開接種，加上西方國家對亞洲出口商品需求上漲，均為市場樂觀情緒創造條件。

40%人憂慮地緣政治風險

不過，約六成受訪首席財務官認為，首要擔憂的是疫情後經濟復蘇的情況，而對地緣政治問題最感到憂慮的則佔四成。為應對挑戰，首席財務官聚焦三大重點，分別為加強風險評估和管控、對現金流進行建模，以及有效監測和管理應收賬款。

首席財務官亦留意到科技投入和實現業務增長之間的關聯，因此把數碼化轉型和發展及留住人才視為需優先推進的兩大工作重點，以把握 2021 年的增長機遇。