Coinbase乘Bitcoin爆熱東風登場　市值直逼港交所　此風險好騎呢

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-04-14 19:48

新冠肺炎疫情下，實體經濟飽受衝擊，一般打工仔分分鐘飯碗不保。可是有產階級卻不受影響，身家繼續水漲船高。買股也好﹑買樓也好，總比持有現金，已成為市場人士的信念之一。這拜各大主要央行為解決疫情下企業資金緊絀，實施包括超低息的極度寬鬆貨幣政策有關。市場水頭足，資產價格飛升又何足以令人驚奇！

在過去一年眾多資產類別，論表現務卻價格由負轉正的油價外，虛擬貨幣肯定跑贏股市及樓市。其中作為大哥級的比特幣，在去年4月中時價格仍不足7,000美元，今日已高見6.4萬美元，即短短一年內累積升幅達8倍以上。

虛擬貨幣升勢是否可以延續下去？沒有水晶球難評論。僅能肯定交投較以往更活躍，讓交易所從中得益，當中更有交易所即將上市。作為美國最大加密貨幣交易所Coinbase將於周三（13日）於當地掛牌。以上市參考價為250美元，相對應市值已達491.9億美元，折合約3,820.5億元。按今日（14日）港交所（0388）收市價461.4元計算，其市值為5,849.8億元。即一間未上市的加密貨幣交易所，其市值已等同上市20年的港交所65%。

除了投資股票外，也有投資者選擇接觸加密貨幣，比特幣價格一度突破64000美元。（資料圖片）

未上市市值已近500億美元

Coinbase上市參考價為250美元，相對應市值已達491.9億美元。較去年第三季度的53億美元的估值，大幅增長逾 9.3倍。

外界對Coinbase期望甚殷，預料上市該交易市值可以衝破千億美元大關，與Uber、Zoom的科網巨頭市值，不分上下。這隻股壇新貴，是一間怎樣的公司。

Coinbase成立於2012年，主要收入是來自進行加密貨幣交易時，所收取的佣金及保證金費用，並包括提供比特幣及約其他50種其他加密貨幣的交易服務。

這間成立不足10年的公司，不單是全美最大加密貨幣交易平台，更是全球第二大加密貨幣交易所。根據加密貨幣行程平台CoinMarketCap的統計顯示，排名僅落後於幣安（Binance）。

加密貨幣狂熱 帶動收入飆1.4倍

加密貨幣投資熱潮亦帶動Coinbase業務發展，去年，Coinbase加密貨幣交易業務收入為10.96億美元，按年升1.37倍，佔總收入85.8%。其中來自比特幣及以太幣的交易，對收入貢獻最大。

截至去年12月底，平台的主要交易來自比特幣和以太幣，共佔56%平台總交易量。所以，比特幣和以太幣的價格波動將對Coinbase收入帶來影響。Coinbase上季交易總額達到3,350億美元。

距Coinbase掛牌時刻愈近，比特幣走勢愈強。截至晚上7時19分，比特幣為64,360.47美元，升2.8%，整體市值達1.2萬億美元；以太幣最新報2,376.91美元，升7.4%。

Coinbase在2012年成立，主要收入是來自進行加密貨幣交易時，所收取的佣金及保證金費用，並包括提供比特幣及約其他50種其他加密貨幣的交易服務。（網站截圖）

料市值將破千億美元 拋離港交所

加密貨幣投資熱潮可算是「旺丁又旺財」，Coinbase的用戶截至今年3月底，驗證用戶數量已從去年12月底的4,300萬戶增加至5,600萬戶，3個月內增加已1,300萬名用戶。

參與加密貨幣交易的投資者，既有散戶亦有機構投資者，機構投資者的角色日益吃重。佔交易比例，已由去年第三季的4成，上升到第四季的64%。截至去年底，已有7,000名機構投資者用戶。

以港交所（0388）市值753.16億美元（折合約5849.8億港元） 作比較，Coinbase市值相當於0.65間港交所。（資料圖片）

風險之一為Bitcoin發明者身份曝光？

作為今年美國其中一隻最備受矚目的新股，Coinbase的風險在何？看到文件到，令人相當意外，風險之一竟與一個人有關？據Coinbase向美國證監會SEC所提交的S-1文件顯示，一向不被人所知的比特幣發明者中本聰身份亦被曝光，更被外界視為一大風險。有傳聞指，他現時持有約100萬個比特幣。以比特幣現價計算，中本聰身家最少擁有635億美元，數目接近2間銀河娛樂（0027）的市值。

雖然市場人士看好加密貨幣前景，但當中亦存在隱憂。由於現時各國對加密貨幣監管並未有一個統一的取態，不利加密貨幣發展。以印度為例，據報當地擬今年立法下令禁止買賣及持有虛擬資產。根據業界統計，印度目前大約有800萬位虛擬貨幣投資者，持有1000億盧比左右（約14億美元）的虛擬貨幣。