Coinbase上市首日收漲逾31%　市值一度突破千億美元

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-15 09:00

加密貨幣交易所第一股Coinbase周三正式在納斯達克交易，代碼「COIN」，成為首家在美國上市的大型加密貨幣公司。

Coinbase上市首日開漲約52%，開盤價報381美元，盤中漲幅一度達到70%，市值突破千億美元一度高達1,120億美元；但股價隨後一路走低，跌破了381美元的開盤價。

截至收盤，Coinbase股價報328.28美元，漲幅31.31%。在完全攤薄的基礎上，這家加密貨幣交易所的市值為858億美元。

該公司採取直接上市方式，與傳統IPO不同，這種上市方式意味着該公司不籌集任何資金。這家數字貨幣平台晚間獲得每股250美元的參考價。

Coinbase開始交易後，比特幣短線跌超2.5%，較日高回近3,000美元，一度下破6.2萬美元，此前曾衝破6.4萬美元創新高。

Coinbase此前表示，在比特幣價格歷史性上漲的帶動下，首季營收較2020年增長了約9倍。首季營收從2020年同期的1.906億美元躍升至約18億美元，並補充表示，該結果是初步未經審計的。淨收入從一年前的3,190萬美元增長至7.3億美元至8億美元之間。

該平台上首季度的資產為2,230億美元（其中來自機構的資產為1,220億美元），在加密數字貨幣市場的份額為11.3%；首季交易額為3,350億美元。首季已核實用户數為5,600萬。