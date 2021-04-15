消費券│eftPay料電子錢包可疊加使用優惠券　相較其他方式更實惠

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-15 17:42

政府將發放5,000元電子消費券，選定四個儲值支付工具協助推行，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，目標是在暑假期間開始接受市民登記。

為商戶提供一機整合電子支付平台、企業增值服務的電子錢包供應商易付達（亞洲）（eftPay）表示，現時已為本港中小企門店裝機數達兩萬部，包括珠寶店、電器店、化妝用品店、服飾店、餐飲店、主題公園、便利店及超級市場等，又指出中小企商戶佔比其客戶數目約一半。

eftPay表示，政府公佈消費券措施後，高峰期商戶的來電查詢較往日多出8至9倍，成功裝機率高達5成。是次因應消費券發放，將免商戶裝機費、月租費，商戶使用eftPay機時，只需付一次性手續費，而手續費佔交易金額不足2%，估計未來數月可取得3,000個以上的新商戶申請。

公司總經理黎萬信預料，政府是次發放5,000元的電子消費券，規模達到360億元，有助刺激零售消費市場，市民會花費多於消費券金額數倍。將會有更多貴價商品採取分期付款，或是採取使用一張消費券，再加錢換購商品的形式，除了實體商戶，本港網店亦可使用消費券。他又提及，雖然早前政府指出，不能使用消費券於乘搭交通工具，不過乘搭的士卻可以使用，此舉或可帶動的士行業。

對於消費券的使用方式，不少網民表示想用消費券買apple gift card，因apple gift card可當現金使用，每次買一張，便可延續至儲夠5,000元再購買iPhone等電子產品。黎萬信又認為，此舉未嘗不可，不過由於使用電子錢包可疊加使用商戶優惠券，相較其他方式更為划算，相信消費券方案將會推動本港電子支付使用率的上升。

此外，eftPay去年下半年推出電子優惠券平台「e+齊齊賞」，已有超過200個商戶參加，即將會與Alipay HK合作，於Alipay HK APP上提供一個小程序，主要提供或銷售各商戶的優惠券。