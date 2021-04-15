屈臣氏集團擬今年增設1000間店　第二季於亞洲推虛擬粉底試妝

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-04-15 12:24

本港疫情逐漸緩和，零售市道有望復甦，屈臣氏集團計劃今年增設 1,000間實體店，較去年900間增加100間；集團目標是在2023年，全球店舖數量由現時超過16,000間升至18,000間。

屈臣氏集團首席營運總監及集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲日前出席活動時表示，傳統零售業並非式微，關鍵是創新及與時並進，實體店舖可為顧客提供無可取代的購物體驗，在實體店及網店均有消費的顧客群消費額是只於實體店購物顧客的三倍，故集團的增長策略焦點將放在O+O零售模式（同時融合線下及線上購物），更專注發展與智能電話相關的購物互動體驗，以迎合市民的生活習慣之轉變。

倪氏續道，過去一年疫情凸顯出O+O零售策略的重要，集團製作了雙倍的社交媒體內容，與顧客保持緊密溝通，並把店舖用作配送中心，令存貨空間多一倍，貨品得以於數小時內送達顧客手上。

科技應用也是O+O零售模式不可缺少的一部分，屈臣氏手機應用程式最近增設了擴增實境(AR)技術的虛擬試妝服務，即使顧客佩戴口罩也可以虛擬試用任何唇膏產品;而且引入了虛擬染髮工具，幫助客戶選擇合適的染髮劑。集團亦計劃第二季於亞洲市場推出虛擬粉底試妝應用程式。