American Eagle料現財年首季收入破10億美元　遠勝預期

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-15 14:25

American Eagle Outfitters（美：AEO）公布，現財年首季收入有望突破10億美元，遠超過市場預期，主要受惠於American Eagle以及Aerie強勁銷售表現。公司亦預計期內經營利潤約為1.2億美元。

受消息影響，在盤後交易中，其股價飆逾5％。

American Eagle Outfitters行政總裁Jay Schottenstein表示，隨著零售消費逐步回暖，牛仔褲、修身上衣及緊身褲等產品均實現高於預期的業績，而且旗下的American Eagle和Aerie品牌的業務亦加速發展。他續稱，由於新冠疫情影響，抑壓已久消費意慾再次推動銷售表現。

American Eagle Outfitters品牌總裁Jennifer Foyle表示，去年在疫情嚴重的時期，Aerie創立了新運動休閒品牌Offline。該品牌主打運動服裝，在Aerie店中店出售。此外，American Eagle計劃今年在Aerie商店中開設25到30個線上商店。

她補充，公司仍期望在2023年前將Aerie業務翻倍，將銷售額提升至20億美元。

上財年第四季度淨利潤按年大減93.7%

American Eagle Outfitters上月初公布去年財度（截止2021年2月2日）的第四季業績，營收達13.15億美元，超過市場預期的12.7億美元，按年增加5.7%。惟因旗下20家門店合共產生7,600萬美元的非現金減值和遣散費等其他開支，令其淨利潤從去年同期7,616.8萬美元減至476.4萬美元，按年大減93.7%。

American Eagle Outfitters旗下只有兩個主要品牌，分別是以牛仔和波西米亞風著稱的 American Eagle，以及以蕾絲內衣著稱的Aerie，尤其後者在過去4年門店總數已翻了一倍，截至第四季度底止，已有322家獨立門店和店中店。Aerie是美國第二大内衣品牌，市場佔有率僅次於Victoria’s Secret。