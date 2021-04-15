陳茂波：穩定貨幣體系、堅守聯繫匯率　打擊違反國安法資金活動

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-15 15:35

今日（15日）是全民國家安全教育日，財政司司長陳茂波於致辭時表示，經濟安全是國家安全體系的重要組成部分，並形容確保經濟安全是一場沒有硝煙的戰爭。安全是經濟發展的前提，經濟發展是安全的保障。

陳茂波稱，過往全球經濟一體化、產業鏈和供應鏈按優勢分工，且鼓勵多邊貿易。但近年部份西方國家試圖採取單邊主義和冷戰思維對付別國的經濟，進行所謂制裁、經濟封鎖，甚至以貨幣結算作為武器，無非是想令別國就範，並摧毀其他國家的政權。

陳茂波指出，要確保金融安全，首要任務是要守住不能發生系統性金融風險的底線，當中貨幣體系穩定是重中之重，要堅守聯繫匯率制度，作為維繫社會和市場信心的基礎。其次是實施嚴謹有效的監管制度，確保金融行業有序發展；有效管控跨市場風險，填補市場分業監管可能存在的漏洞；協助國家金融開放過程，並阻上境外市場風險傳導到內地市場。

他又強調另一重要的環節，是確保金融體系不會被利用來進行違反國家安全活動，要全力打擊洗錢及恐怖分子融資、打擊違反國安法的資金活動。

此外，他亦提到香港要保持風險意識，不但要應對「黑天鵝」式的突發事件，亦要防範潛在積累的「灰犀牛」問題，並建立風險預警及危急應對機制。