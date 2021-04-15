八達通﹕領電子消費券毋須用個人八達通　多渠道升儲值額至3000元

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-04-15 17:10

政府早前宣布推出5,000元電子消費券計劃。作為四家協助派發消費券儲值支付工具營辦商之一的八達通表示，會通過現有的不同渠道，方便用戶將八達通卡儲值額提升至3,000元。

八達通卡營業及市務總監李玉兒表示，目前已有約300至400萬用戶，其儲值額已提升至3,000元。至於未提升的用戶可於本月29日起，通過手機應用程式、指定零售點、領取公共交通費用補貼站以及八達通服務站提升儲值額。

八達通卡營業及市務總監李玉兒表示，為方便商戶，將免費提供八達通流動收款機，亦會豁免八達通卡讀寫器的裝機及租機費用，同時免手續費至消費券計劃結束。（八達通提供）

毋需一定使用個人八達通領取

她又指市民可用現有的八達通卡登記消費券計劃，毋需一定使用個人八達通。另外公司正與政府研究，通過手機應用程式、指定零售點、領取公共交通費用補貼站以及八達通服務站領取電子消費券；電子八達通則可直接領取。

提到有消息指消費券可能分兩次派發，每次2,500元。李玉兒表示，市民可分批領取消費券，不用擔心儲值額上限問題，使用時亦無需特別手續，系統亦會自動分辨哪一些消費是與消費券掛鉤。消費者可於手機app、熱線電話及網站，查看使用情況。

對於有人質疑，若果使用八達通領取消費券，有可能被人通過電子錢包、退貨等方式套現，以及若果在限期前未能用完的話如何處理。李玉兒指，相關問題涉及整個派發系統的設計，留待政府解答。

李玉兒又表示，為方便商戶，將免費提供八達通流動收款機，亦會豁免八達通卡讀寫器的裝機及租機費用，同時免手續費至消費券計劃結束。她又主動澄清，平時一般商戶的手續費為1.5%，交通工具則為1%。

被問到會否提供更多誘因吸引市民及商戶使用八達通服務，她表示正在研究當中，未來會公布。