債息回落美股勢強利港股　聚焦中國首季GDP│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-16 09:28

美股維持強勢，昨創新高，道指升超300點，首次站上34000點關口，惟港股昨隨A股下跌。市場聚焦中國今日公布首季GDP數據，市場估計首季GDP大增18.5%。

美股維持強勢，A股昨日下跌，拖累港股表現，要留意中國經濟轉好，反而造成收水局面。人民銀行昨日開展1年期1,500億元（人民幣‧下同）中期借貸便利（MLF）操作，投放資金較昨日MLF到期量1,000億元高，但計及月底有561億元定向中期借貸便利（TMLF）到期，意味本月有機會再次縮量續作。

同時，人行昨亦推出100億元7天逆回購操作，利率亦繼續持穩在2.2厘，完全對沖昨天到期量，並是連續33日維持在百億元規模。結果，昨單日全口徑淨投放500億元。

中國今日公布首季GDP數據，市場估計首季GDP大增18.5%。

科技股有望回穩 騰訊發債認購熱烈

今日科技股有望回穩，市傳華融（2799）有足夠資金兌付境外債，《彭博》引述知情人士稱，債市氣氛改善。騰訊分4部分發行總值41.5億美元的債券，將是今年亞洲最大美元債發行交易之一。報道引述知情人士透露，騰訊獲得逾220億美元的需求。面對市監局的強力監管，騰訊能成功發債，有助公司補充資金之餘，亦證明公司基本面受市場認同。

小米（1810）連續9日進行回購，昨日公司按每股價格24.8元至25.5元回購988萬股，合計耗資約2.5億港元，昨逆市升0.6%，報25.55元。

來港第二上市的中國最大線上旅遊服務平台攜程（9961）將於下周一上市，今日將有暗盤。公司每股定價268元，一手中籤率35%，抽18手（900股）可穩獲一手。攜程美股（美︰TCOM）收報36.1美元，升1.2%，相當於港股約280港元，香港上市價有4.5%水位。

小米連續9日進行回購，昨日公司按每股價格24.8元至25.5元回購988萬股，合計耗資約2.5億港元。

美債息走低至1.56厘 道指首越34000點關創新高

強勁的經濟數據與業績引證美國經濟加速復甦。美國上週初請失業救濟人數創一年新低，3月零售銷售增9.8%，創去年5月來新高。加上，多間企業業績報喜。美股發力上衝，道指和標指均創收市新高，道指首越34000點關。納指漲1.3%，也逼近歷史高位。

同時，美國國債收益率走低，推動科技股普遍攀升。10年期美債息跌至1.555厘，創一個月低位，利好科技股。