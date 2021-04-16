中國持美債增至19個月新高　最大「債主」日本持有份額創新低

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-16 10:44

《華爾街見聞》報道，日本2月所持美國國債下降185億美元，為最近七個月裏第六次下降，仍為美國最大「債主」。第二名中國持美債增至2019年7月來新高，且連增四個月。美債40年最差季度中，海外2月持債規模從史上次高回落，長期美債被大幅拋售。

4月15日，美國財政部公佈的國際資本流動報告（TIC）顯示，今年2月，日本繼續位居美國國債的最大海外持有國，但所有美債份額創歷史新低，中國所持美債增至19個月最高。

日本持債佔美國政府總債務比例降至新低

具體來看，日本2月所持美國國債下降185億美元，為最近七個月裏第六次下降；總量至1.26萬億美元，佔美國政府總債務的比例為5.9%，創歷史最低，今年1月曾佔比6.1%。

中國仍為美債第二大海外持有地，2月所持美債按月增加90億美元，連續第四個月增加，創2017年以來最長連增月數，總量至1.1萬億美元，創2019年7月以來的19個月最高。

日本1月再度增持美債 中國持債規模再度逼近日本

2019年6月起，日本的美債持倉規模自2017年5月以來首次超越中國，晉升為第一位。去年7月時，日本所持美債總量1.29萬億美元曾創歷史最高。

今年1月，日本所持美債曾按月增加254億美元，為六個月裏首度增持美債，結束了此前連續五個月減持，總量至1.277萬億美元，曾創2020年8月以來的五個月新高。

同在1月，中國所持美債曾按月增加229億美元，金融博客Zerohedge稱是2017年8月以來最大增量，至總量1.095萬億美元，創2019年10月以來最高。

而截至去年10月，中國曾連續五個月減持美債，總量1.05萬億美元曾創2017年1月來的近四年低位。隨後至今年2月連續四個月增持，去年11月增持90億美元創主要海外「債主」中最多。

海外2月持債規模從史上次高回落

總體來説，海外2月所持美國政府債務總額降至7.1萬億美元，從1月時7.12萬億美元史上次高回落。日本和中國分別的持債總量仍超過排名第三到第五位的英國、愛爾蘭和盧森堡持債總和。

其中，美國的第三大海外債權國英國2月按月增持美債208億美元，至4595億美元。排名第四位的愛爾蘭按月增持24億美元，至3160億美元。排名第五位的盧森堡按月增持7億美元。其他十大美國海外「債主」中，巴西和比利時均減持。

美國國債今年初經歷了1980年以來的最差季度表現，彭博巴克萊美國國債指數2月下跌1.8%，10年期基準美債收益率曾在2月25日漲至1.6085%，當月累計上行約34個基點至1.40%，美元指數當月累漲0.48%。美債收益率上行主要受美國即將出台更多財政刺激助力復甦的預期影響。

一年內流入股市資金創新高

在國際資本流動層面，美國2月長期資本淨流入42億美元，前值908億美元；國際資本淨流入 726億美元，前值 1063億美元。

但2月海外對美國股票和債券的淨拋售額為73.3億美元，低於1月338億美元的淨購買量。在過去12個月中，淨購買總額達到1166億美元。

海外投資者拋售的主力軍是美國長期國債，即外國人在2月美債價格深跌時轉為淨賣家，出售的665億美元總量幾乎完全由私人投資者驅動（出售610億美元），外國央行出售45億美元。

不過，據金融博客Zerohedge總結，在截至2月的過去12個月中，有3760億美元海外資金流入了美國股市，是12個月滾動紀錄中歷史上規模最大的一次。

美國TIC報告是由美國財政部每月公佈的國際資本流動數據，包括外國購買和出售美國國債、政府債券、企業債券和公司股票的動向，用以衡量外國對美國債務和資產的需求狀況。