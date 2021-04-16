中國第一季度GDP按年增長18.3%

中國國家統計局公佈一季度GDP，第一季度GDP按年增長18.3%，預期18.5%，前值6.5%。
初步核算，一季度中國國內生產總值249,310億元（人民幣‧下同），按可比價格計算，按年增長18.3%，比2020年四季度按月增長0.6%；比2019年一季度增長10.3%，兩年平均增長5.0%。
分產業看，第一產業增加值11,332億元，按年增長8.1%，兩年平均增長2.3%；第二產業增加值92,623億元，按年增長24.4%，兩年平均增長6.0%；第三產業增加值145,355億元，按年增長15.6%，兩年平均增長4.7%。
固投按年增長逾25%
投資方面，中國一季度固定資產投資按年增25.6%，預期增25.1%；1月至2月按年增35%；中國一季度全國房地產開發投資按年增長25.6%，1至2月增38.3%。
工業方面，中國3月規模以上工業增加值按年增14.1%，預期增17.6%，1至2月增35.1%。
消費方面，中國3月社會消費品零售總額按年增34.2%，預期增28.4%，1月至2月增33.8%。
一方面，一季度中國國內生產總值按年增長18.3%，受到2020年較低基數、員工就地過年工作日有所增加等不可比因素影響。
GDP按季升0.6%
另一方面，一季度按季增長0.6%，兩年平均增長5.0%，表明中國經濟穩定恢復。
此前，目前市場普遍預計，受2020年低基數影響，一季度GDP增速大幅回升，可能出現兩位數的增幅。
值得一提的是，受到疫情的影響，2020年一季度GDP出現了負增長，按年下降6.8%。此後，中國經濟在全球主要經濟體中率先恢復正增長，2020年全年增長2.3%。
增長不及彭博預期
中國銀行研究院4月份發佈一份報告指出，中國政府在一季度有效統籌疫情防控與經濟社會發展工作，經濟總體延續了2020年二季度以來的穩定復甦態勢，預計一季度GDP增長16.7%左右。
彭博首席亞洲經濟學家舒暢和彭博經濟學家曲天石撰文稱，中國經濟一季度GDP增速有望達到20.1%。
4月6日，國際貨幣基金組織發佈最新《世界經濟展望報告》，預計2021年全球經濟將增長6%，較1月份預測值上調0.5個百分點。預計2021年中國經濟將增長8.4%，較1月份預測值上調0.3個百分點。