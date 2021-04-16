國泰航空3月載客量續跌94%　歡迎政府下月起解除英國來港航班限制

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-16 12:47

國泰航空（0293）公布，3月份載客1.85萬人次，按年跌94%，收入乘客千米數按年減少95.7%。乘客運載率下跌28個百分點至21.2%，以可用座位千米數計算的運力下跌90%。在今年首三個月載客人次按年下跌98.4%，運力下跌91.7%，而收入乘客千米數跌98.2%。

日均載客量僅為598人次 按月跌兩成

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，客運業務依然受壓，持續面對嚴峻的挑戰。由於本港收緊了機組人員的強制檢疫規定，公司於3月份僅能維持基本的客運服務，運作航班至 18個航點，運力較2月份減少達47%。3月份的日均載客量僅為598人次，較2月的755人次進一步下跌。

他又指出公司於4月份增加了前往英國倫敦的航班，以滿足留學生的殷切需求；21日及28 日營運兩班特別航班，接載香港居民由英國回港。公司亦歡迎香港特區政府計劃由5月初開始，解除英國來港航班的限制，並期望當局進一步放寬政策，使國際旅遊得以逐步恢復正常。

他亦表示政府計劃豁免中國內地來港旅客的強制隔離安排，並縮短由中低風險地區抵港人士的隔離檢疫期，朝復甦路向邁進一步。國泰會繼續靈活應對，以捕捉旅遊市場的新需求。

上月貨運量跌逾3成

3月份運載8.33萬公噸貨物及郵件，按年跌30.1%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少32.4%。運載率上升8.9個百分點至86.4%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減39.4%。今年首三個月載貨量按年下跌29.6%，運力下跌39.6%，貨物及郵件收入噸千米數則下跌26.5%。

林紹波表示，期望透過疫苗氣泡的框架，已全面接種疫苗的人士在出行時，得以縮短隔離檢疫期或甚至毋須強制隔離，亦希望接種疫苗可推動國際航空旅遊恢復正常，重建香港與世界各國的重要連繫。