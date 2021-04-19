美股再創新高　港股上試二萬九　比特幣概念股要留神│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-19 09:37

中國首季GDP創紀錄新高按年增18.3%，惟未能帶動大市企穩29000點關之上，成交上周五更只錄得1,431億元，市場反應未見太大，今日要上破29000點關宜看內地收水力度和北水流入動力。

外圍表現強勁，10年美債息跌至1.56厘水平，美國道指及標指再創新高，本利好港股，惟內地經濟向好，但人行幣策偏向收水，上周中期借貸便利（MLF）再度縮量續作，減低市場投資氣氛，同時，北水上周五淨流入50.4億元，惟仍未見穩定流入。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時預計，恒指將在28200至29200點水平爭持，28200點為重要支持，因是頭肩頂的頸線支持，而升至29200點關則料有壓力。

北水上周五淨流入50.4億元，惟仍未見穩定流入。（資料來源：Wind）

科技股氣氛料改善 小米可受惠

美國納指再戰新高，港股科技股有望回升。騰訊（0700）10年期債券據傳獲大幅超購，如所有中期債券交易完成，將是今年亞洲最大美元債發行交易之一。至於阿里巴巴（9988）方面，周末《路透》傳出中國人民銀行和中國銀行保險監督管理委員會的官員，在今年1月至3月分別約談螞蟻集團創辦人馬雲及螞蟻集團，商討讓馬雲退出持股的可能性。其後，螞蟻集團發聲明表示，路透針對馬雲股權的報道毫無根據，出售馬雲在螞蟻集團的股份從未與任何人有過討論。

另外，中信證券指，小米（1810）智能手機出貨量全年有望突破2億部，維持目標價36元。小米是今次ATMXJ之中最不受傷害的公司，加上公司連日回購，對股價有所支持，如科技股氣氛改善，小米或有機會勝過其他公司。

比特幣急瀉 概念股要留神

美國財政部突傳起訴多家金融機構，涉嫌使用加密貨幣洗錢，觸發比特幣突然急瀉。據Coindesk數據，比特幣曾失守53,000美元，自高位急跌最多19.5%，以太幣亦曾跌穿2,000美元，周日最多跌18%，暫報2,150美元。

人行副行長李波昨日在博鰲亞洲論壇「數字支付與數字貨幣」分論壇上透露，當前包括中國在內的很多國家在研究對加密資產的監管規則，以確保加密資產不會引發嚴重金融風險。

今日留意加密貨幣概念股，如火幣（1611）、柏能（1263）、歐科雲鏈（1499）、美圖（1357）。