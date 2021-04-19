Bitcoin遇監管逆風　大淡友﹕Coinbase上市是該加密貨幣死亡開端

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-19 12:35

加密貨幣市場突然在周日（18日）出現崩潰式下跌，其中作為市場一哥的Bitcoin（比特幣），當日大插15%，險守52,000美元。Bitcoin以外，多隻熱門加密貨幣亦成為投資者沽貨對象，一時間加密貨幣市場處於風聲鶴唳的慘況。回想在上周三（14日）時，Bitcoin在加密交易所Coinbase上市前夕創下新高，讓人有高處未算高之感，為何在短短4日，整個市場氣氛出現逆轉成高處不勝寒？多國監管機構發功自然是原因之一，加上大淡友乘勢再加一腳，直言Coinbase上市是Bitcoin步入死亡開端。

傳美國財政部指控數家金融機構洗錢

一直以來，加密貨幣資產的最大風險，在於監管機構採取強硬取態。早前土耳其央行宣布，由於加密貨幣缺乏中央監管，而且暫未有數碼資產的監管機制，因此自4月30日起禁止使用加密貨幣直接或間接購買商品或服務。

土耳其央行指，加密貨幣的市值相當波動，數碼錢包可以被盜用，或進行非法事宜，而且有關交易不能撤銷，但有關規定未提及存款部分。

印度政府亦擬將禁止加密貨幣，更對國內交易或持有此類資產人士處罰。

更甚者為有市場消息稱美國財政部將指控數家金融機構，使用加密貨幣洗錢。

有傳美國監管機構擬指控數家金融機構使用加密貨幣洗錢。（資料圖片）

人行副行長李波：加密貨幣不是貨幣 是另類投資

中國人民銀行副行長李波回應稱，要確保對於加密貨幣的投機不會造成嚴重的金融風險，加密資產是投資的選項，本身不是貨幣，是另類投資。

他認為加密資產將來應該發揮作用，是作為一種投資工具或者是替代性投資，中國正在研究對於這種投資方式應該有怎樣的一種監管環境。

比特幣價格曾跌至近52,000美元水平。（資料圖片）

大淡友SchiffGold董事長﹕Bitcoin已墮熊市

多國監管機構相繼採取較強硬態度，自然不利加密貨幣走勢。大淡友更乘勢發功，令投資者情緒變得更悲觀。一向是Bitcoin大淡友的貴金屬貿易商SchiffGold董事長Peter Schiff趁機踩多腳。他認為，Bitcoin已墮入熊市，Coinbase上市可能不是Bitcoin生命中的轉折點，而是邁向死亡的開端。

同時全球首隻反向BitcoinETF也已在多倫多交易所上市，這將為投資者提供一種無需使用保證金賬户，或沽空期貨就能沽空Bitcoin的工具。

Coinbase上市三日 高層齊套現

市場上已有不少利淡消息之際，剛於上周三掛牌的Coinbase，其多名高層減持，又成為市場人士焦點。作為Coinbase創辦人兼CEO Brian Armstrong，沽出公司股票套現2.9億美元，內部人士累計套現超46億美元。公司CFO Alesia Haas亦以388.73美元的價格套現約9,932萬美元。

董事Frederick Ernest Ehrsam於4月15日賣出60,997股COIN股票，平均價格為334.75美元；除此之外，他i還在同一日，賣出86,933股COIN股票，平均價格為398.65美元。

首席會計官Jones Jennifer於4月14日賣出了11萬股COIN股票，平均價格為394.86美元。

董事Marc L Andreessen於4月14日出售294,775股COIN股票，平均價格為381美元。

加密貨幣Dogecoin（狗狗幣）率先反彈。（資料圖片）

狗狗幣「To the Moon」 散戶宣稱獲利近200萬美元

雖然加密貨幣市場飽受壓力，另一熱門的加密貨幣Dogecoin（狗狗幣）亦一度跌至0.2397美元，不過已率先反彈，最新報0.338543美元，升30.6%。

Dogecoin 最早誕生於 2013 年，由工程師 Billy Markus 和 Jackson Palmer，儘管起初僅為「meme」性質，但直到今年開始卻倍受名人效應吹捧，其中影響最大者莫過於Tesla 創辦人 Elon Musk 的推波助瀾。他曾數次公開推崇此加密貨幣，更在上周 15 日於 《Twitter》以「Doge Barking at the Moon」形容 Dogecoin近期的走勢。

另外，散戶集中地的 Reddit 也有不少用戶跳出來宣稱自己因 Dogecoin獲利百萬，一名投資者在接受《Newsweek》採訪時宣稱，他在今年二月將全數積蓄約 19 萬美元投資到 Dogecoin 上，而截至（16日）上周五，他的投資增長已超過 200 萬美元。