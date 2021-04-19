美團傳籌百億美元　分析員料股價定受壓　往後走勢視乎呢個條件！

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-19 18:52

再有大型科技股配股。據外電報道，美團（3690）擬配股集資最多70億美元，折合512.4億元。同時公司另外發行總值30億美元零售可換股債券，促使整個集資計劃達百億美元。證券業人士直言，配股後美團股價受壓難免，更指出難預期往後股價表現。

集資用於發展無人配送等科技研發

據《彭博》報道，美團擬按每股265至274元，配售1.87億股，集資495.6至512.4億元。即配售價較今日收市價289.2元，折讓介乎5.3%至8.4%。

報道又指出，美團獲股東之一的騰訊（0700），投資31億元。

公司除先舊後新配股外，亦透過發行可換股債券額外集資30億美元。可換股債券屬零息，並分兩批發行，第一系列債券規模介乎14.395至14.836億元，年期為6年，第二系列可換股債券發行規模為14.734至15億元，年期7年。第一批債券持有人，擁有可於2025年4月27日或前後的認沽期權；第二批債券持有人則擁有2026年4月27日或前後的認沽期權。

高盛﹑美銀為今次配股及債券的全球聯合協調人或賬簿管理人，瑞銀﹑中信里昂為先舊後新配股的聯合賬簿管理人。

據消息人士指，美團此次籌得的資金將大力投入科技創新，用於對無人配送等科技研發及一般企業用途。在最近一次財報電話會上，王興就表達了對於前沿科技的關注，稱前沿科技是美團關注的重點領域，並在電話會上首次披露了美團無人配送的落地進展。疫情期間，美團在北京順義區進行了無人配送的落地運營並成功完成了15,000多個訂單，還在深圳對美團無人機（無人駕駛飛行器）進行了空中配送測試。

沈振盈﹕美團股值實太高

對於今次美團擬透過先舊後新方式配股集資，訊匯證券行政總裁沈振盈指出，肯定對股有影響，往後走勢要視乎完成配股後，股價是否獲得支持，不排除股價回落至250元後，出現反彈後再處於弱勢。他又指出就算美團不進行配股，公司股價亦會向下，因為根本不值得處於目前股價。

彭偉新﹕若折讓不大股價跌幅可控

至於騰訊或有可能注資美團，京華山一研究部主管彭偉直言，不論誰為美團股東，亦無法讓公司免卻反壟斷行為。他又指出目前難預期往後美團股價會處於哪個區間上落，首要視乎最終配售價，若配售價折讓不大，預料對股價影響可控。