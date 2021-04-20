馬斯克失福布斯富豪榜跌至第3名　呢位法國富豪則成第2名

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-20 09:28

由於奢侈品需求的復甦，全球最大奢侈品集團LVMH的行政總裁Bernard Arnault成為全球第二大富豪，僅次於Jeff Bezos。

LVMH集團日前透露，第一季度的收入大幅增長，超過了疫情爆發前的數字，這使得持有該公司47.5%股份的Bernard Arnault，躍升至福布斯實時億萬富豪排行榜的第二位。

LVMH擁有眾多奢侈品品牌，旗下還擁有Mo t & Chandon和Hennessy等飲料品牌，以及Louis Vuitton、Loewe、Christian Dior和Kenzo等時尚品牌。

去年11月，LVMH還實現了一個長期以來的夢想，以160億美元的價格收購了美國著名珠寶商蒂芙尼，後者目前正被納入LVMH的投資組合。此次收購至關重要，LVMH已表示在整合完成之前不會考慮其他收購。

Bernard Arnault的整個家族淨資產現在是1,820億美元，比馬斯克高20億美元，但Jeff Bezos低160億美元。

曾短暫成全球首席

Bernard Arnault的財富主要依賴於久經考驗的奢侈品牌的古典魅力，他在2019年12月和2020年1月分別短暫成為全球首富。但這並沒有持續多久。當新冠肺炎疫情在該公司最大增長市場亞洲爆發時，該奢侈品集團的股價下跌，阿爾諾也從全球首富位置上滑落。

但中國消費者的需求已經復甦，LVMH第一季度在亞洲（不包括日本）的銷售額按年增長了86%。總體而言，受亞洲和美國需求的推動，LVMH的收入較2020年同期增長32%，較2019年增長8%。

歐洲地區的營收仍處於虧損狀態，原因是該地區各國正在努力應對新的封鎖令和遊客人數不足。如果歐洲大部分地區解除封鎖，商店重新開張，阿爾諾的財富可能還會繼續增長。