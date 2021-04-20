英國以國家安全為由　干預英偉達收購ARM

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-20 09:53

英國數碼大臣Oliver Dowden周一（4月19日）表示，他基於國家安全理由，已就日本軟銀向英偉達出售英國晶片設計商ARM的交易發出了「干預通知」。對此有媒體表示，英國政府此次的調查，為這筆價值400億美元的交易打上了一個問號。

道登接受傳媒訪問時表示：「下一步，為了幫助我收集有關信息，英國獨立的競爭監管機構即將準備一份有關於交易影響的報告，該報告將為進一步決策提供參考。」

而英偉達方面表示，它們不認為收購交易會帶來任何實質性的國家安全問題：就像我們在交易宣佈後所作的那樣，我們將繼續與英國當局緊密合作。

有媒體在報道此事時表示，英國政府此次的調查，為這筆價值400億美元的交易打上了一個問號。

英國對於英偉達收購ARM方面的關注已有一段時間。根據此前的文章，早在今年2月初，歐盟和英國的官員表示，鑑於ARM晶片設計的重要性，英國和歐盟將對英偉達400億美元收購ARM的交易展開競爭調查，相關交易將會受到徹查，最終有可能導致交易受禁。

英國競爭與市場管理局當時邀請市場參與者提交意見，並承諾會在未來幾個月展開正式調查。

而關注該收購案的不止英國政府方面，包括谷歌、微軟和高通在內的大型科技公司曾向美國反壟斷監管機構表示，英偉達收購ARM的交易將損害對其業務至關重要的行業領域的競爭，而部分英偉達的競爭者在之前便已遊説歐盟和英國的反壟斷官員阻止這筆交易。

收購方案惹來多方憂慮

但作為被收購方，ARM行政總裁Simon Segars對此並不擔心。他當地時間3月30日在被問及收購問題時表示，期待和英偉達的合併：

「我們（ARM）對於和英偉達合併的前景感到興奮，這將帶來更強大的工程能力，將我們普適性的計算平台與他們在AI領域的造詣相結合。」

英偉達的股價低開之後曾稍有衝高，但之後震盪下行。截至收盤，英偉達股價報614.47美元，跌3.46%。