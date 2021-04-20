美團先舊後新配售1.87億股　定價折讓5.3%　大股東騰訊增持

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-20 09:23

美團（3690）今早正式公布配股消息，將配售現有股份及先舊後新認購換股股份，配售價為每股273.8元，較周一收市價折讓5.3%，估計發行認購股份的估計所得款項淨額約為66億美元，折合相當於512億港元。

公告指，美團、騰訊及配售聯席賬簿管理人訂立配售及認購協議，據此，騰訊同意出售而配售聯席賬簿管理人同意擔任騰訊的代理。配售協議訂明，將配售騰訊實益擁有的1.87億股現有股份，相當於已發行股本的3.2%。配售聯席賬簿管理人將配售予不少於6名獨立專業機構或個人投資者。配售完成後，美團將發行予騰訊的1.87億股新股份。

另外，美團將發行予騰訊1,135.2萬股新股份，合共相當於現有已發行股本約0.2%。每股新股份的認購價相等於配售價每股273.8元，認購股份的總市價約為33億元。完成配售及認購事項後，騰訊持股將由10.42億股，增至10.54億股，但持股比重則由17.7%攤薄至17.3%。其他股東的持股佔比則由82.3%，攤薄至79.6%。

美團同時宣布發行2027年債券及2028年債券，本金分別為14.83億美元及15億美元，均為零息可換股債券。換股價為431.24港元，較周一收市價溢價49.1%。

美團稱，擬將2027年債券、2028年債券、認購事項及騰訊認購事項的估計所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。