美團籌近100億美元「備足彈藥」　兩大行力撐維持「買入」評級

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-20 11:56

美團（3690）先舊後新配股淨籌66億美元及另發可換股債券籌逾29.8億美元，今早股價先跌後升，最新報290.8元，升0.6%，成交額為618.74億元。

美團表示，公司擬將所得款項用於技術創新，包括研發自動快遞車輛、無人機投遞和其他尖端技術以及一般公司用途。

大和予500元目標價

大和表示，美團此次募資近100億美元，當中涉及發行的新股估計會對現有股東造成約3.6%攤薄影響，該行維持其「買入」評級，目標價為500元。

此外，美團正在社區團購等新業務領域，同阿里巴巴等巨頭展開激烈競爭。幾大互聯網巨頭中，美團現金彈藥相對較少，投入卻是最多的。

野村報告表示，為了支持社區團購等新業務發展，美團籌集的100億美元資金將使公司手頭的現金高於拼多多和京東。美團將擁有180億美元的淨現金，而拼多多則為170億美元，阿里巴巴為 516億美元，京東為157億美元。該行維持美團「買入」評級，目標價404元。

不過，美團表示，由於正在大力發展社區電商業務，在未來幾個季度可能繼續錄得經營虧損。

宣布研發新一代無人車

美團宣佈，新一代自研無人配送車在北京順義正式落地運營。較上一代，新車能適應全天24小時運營需求，城市道路續駛里程達到80km，感應150米外障礙物並自動減速等。

美團又指，截至目前，無人車配送服務已覆蓋20多個小區，累計配送3.5萬訂單，自動駕駛里程近30萬公里。