Dogecoin「狗狗日」表現完勝Bitcoin　成虛幣市場反彈王

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-20 16:39

加密貨幣Bitcoin遇監管逆風，連續5個交易日下跌，Bitcoin最新報54,903.45美元，跌3.8%；以太幣最新報2,137.09美元，跌5.1%。不過，大熱門Dogecoin（狗狗幣）就跑贏大市，最新報0.417299美元，升8.1%。網民今日（20日）亦乘機推出DogeDay（狗狗日），以紀念狗狗幣。

Twitter上Doge標籤就有181,000則推文，榮登今日榜首，而DogeDay亦成大熱。《彭博》策略師Mike McGlone表示，狗狗幣的近期漲勢是散戶投資者熱烈參與加密貨幣市場的表現，連家裡的水喉工最近就告訴他「自己亦買了」。

DogeDay狗狗日。（Twitter截圖）

Dogecoin 最早誕生於 2013 年，由工程師Billy Markus和Jackson Palmer，儘管起初僅為「meme」性質，但直到今年開始卻倍受名人效應吹捧，其中影響最大者莫過於Tesla 創辦人Elon Musk推波助瀾。他曾數次公開推崇此加密貨幣，更在上周四（15日）於 Twitter以「Doge Barking at the Moon」形容 Dogecoin近期的走勢。

另外，散戶集中地的 Reddit 也有不少用戶跳出來宣稱自己因Dogecoin獲利百萬，一名投資者在接受《Newsweek》採訪時宣稱，他在今年二月將全數積蓄約 19 萬美元投資到 Dogecoin 上，而截至（16日）上周五，他的投資增長已超過200萬美元。