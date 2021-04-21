美股．持續更新｜三大指數齊跌　資金湧公用股避險　富途跌兩成三

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-21 04:16

美股週二低開低走，盤中三大指數齊跌超過1%，道指一度跌390點，納斯達克指數一度跌超過210點。美國電力公司（AEP）新紀元能源公司（NEE），杜克能源(DUK )，美國南方電力公司（SO）等公用股逆市倒升。中概股跌，富途控股（FUTU）股價暴跌，收市報跌23.43%。

【04：00】美股收市，跌幅收窄。道指跌256.33點，或0.75%，報33821.30點；納指跌128.5點，或0.92%，報13786.27點；標普500指數跌28.32點，或0.68%，報4134.94點。

【02：58】道指跌390.62點，或1.15%，報33687.01點；納指跌194.82點，或1.4%，報13754.74點；標普500指數跌36.51點，或1.06%，報4119.1點。

道指成分股中，Nike（NKE）領跌4.764%，波音（BA）跌4.174%。

剛開完新產品發佈會的 蘋果（AAPL）跌逾2%。

【01：20】富途控股（FUTU）股價暴跌37.42美元或21.03%，報價140.50美元。其他熱門中概股同樣低走，本港有上市的美股預托證券ADR，嗶哩嗶哩（BILI）跌約6%，跌穿100美元；阿里巴巴（BABA） 跌2.134%，報價229.72美元；百度跌1.41%，報207美元。另外，拼多多（PDD） 跌5.5%，報125.5美元；騰訊（TME）跌4.68%，報16.99美元。

【12：05】道指跌300.25點，或0.88%，報33777.38點；納指跌160.03點，或1.15%，報13754.74點；標普500指數跌36.51點，或0.88%，報4126.75點。

聯合航空（UAL）股價大幅下跌約9％，美國航空集團（AAL）跌6%。科技股蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN） 錄得超過1%跌幅。

鐵路股堪薩斯市南方工業公司（KSU）在加拿大國家鐵路公司提出以每股325美元收購後，股價在午盤交易中飆升16％。

IBM（IBM）收益在第一季度超過預期，股價跳升4％以上，創52週新高。強生（JNJ） 收益和收入均超出預期，股價上漲2.5％。