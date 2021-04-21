PayPal移動支付應用Venmo支持比特幣等數字貨幣買賣

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-21 09:58

據《新浪科技》報道， PayPal旗下移動支付應用Venmo將允許用户購買、持有和出售比特幣和其他數字加密貨幣。

分析人士稱，此舉有助於推動數字加密貨幣邁入主流。Venmo稱，從4月20日開始， 將允許用户投資四種不同的數字加密貨幣，最低消費為1美元。

這四種數字加密貨幣分別為比特幣、以太坊、萊特幣（litecoin）和比特幣現金。此外，用户還可以通過Venmo的社交推送（social feed）與好友分享他們購買的數字加密貨幣。

值得一提的是，該新功能是在PayPal最初允許用户通過其主平台購買數字加密貨幣的基礎上進行的。

最近，PayPal又開始允許用户使用他們持有的數字加密貨幣，在全球數百萬家在線商家進行支付。Venmo擁有逾7,000萬用户，是美國最受歡迎的數字支付服務之一。

Venmo高級副總裁兼總經理達雷爾·埃施（Darrell Esch）表示，「我們的目標是為客户提供一個簡單易用的平台，簡化數字加密貨幣的買賣流程，並解決消費者可能存在的一些常見問題和誤解。」

Venmo表示，推出的新功能是與區塊鏈基礎設施公司Paxos合作開發的。之前，PayPal的其他數字加密貨幣功能也是與Paxos合作推出的。

在4月20日早些時候，共享辦公巨頭WeWork也宣佈，將與BitPay和Coinbase合作，接受比特幣、以太坊、USD Coin、Paxos和其他幾種數字加密貨幣作為其產品的支付。同時，WeWork還將通過數字加密貨幣平台Coinbase向房東和第三方合作伙伴支付數字加密貨幣。