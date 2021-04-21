藍籌配股潮不斷　港股兩面受壓　恒指支持位看幾多?│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-21 09:54

港股兩面受壓，美股於高位回吐，藍籌配股潮又未完，昨晚恒指夜期大跌435點，收報28636點，恒指挑戰29200點關未果後今日料受壓，短線支持看28500點關，重要支持為28200點水平，該水平為頭肩頂頸線支持。

美股道指昨跌256點或0.8%，納指跌再跌0.9%，兩日累跌近2%，標指跌0.7%。Netflix（美：NFLX）公布首季業績，營收按年增長24%符預期，但核心指標遠不及預期，流媒體付費用户淨增398萬人，市場預估淨增629萬人，預計第2季流媒體付費用户淨增100萬人，市場預估淨增444萬人。公司認為，付費用户人數的增長因2020年新冠疫情的持續而放緩，但不認同是因Disney+、HBO Max等的競爭，而導致付費用户數量疲軟。Netflix股價盤後大跌8.7%。

多隻重磅科技股公布業績在即，包括蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）、Tesla（美：TSLA）等等，特別留意今年社交媒體板塊，如Facebook（美：FB），如業績遜預期，恐重蹈2018年績後股價單日大跌近2成的覆轍。

安踏的控股股東安踏國際計劃減持8,800萬股安踏股份，套現最多近118億元，是自2014年10月以來大股東首次配股減持。

港股抽水潮不斷 大股東高位沽安踏

騰訊（0700）及美團（3690）先後配股，另一藍籌股安踏（2020）亦加入批股行列。安踏的控股股東安踏國際（Anta International Group）計劃減持8,800萬股，佔全部已發行股份約3.26%，套現最多近118億元，是自2014年10月以來大股東首次配股減持，持股佔比由50.81%降至47.56%。是次減持每股股份作價131.48元，較昨日收市價142.2元低約7.5%。今日要重點留意安踏股價，料會受壓一段日子。

市淡先看盈喜績優股

焦點個股方面，中國移動 （0941） 首季業績放榜，今年首季股東應佔利潤達241億元（人民幣，下同），按年升2.3%。每月平均每戶收入（ARPU）按年增長0.9%至47.4元。摩根士丹利發表研究報告指，重申對三大電訊營運商的增持評級，維持中移動為行業首選。

新東方（9901）第3季度股東應佔淨利潤按年增長9.9%至1.51億美元，淨收入超11.9億美元，按年增長29%，其美股（美：EDU）昨升6.5%。同時，教育板塊近日回升，，希望教育（1765）昨升8.9%，中教（0839）昨升6.8%，今日亦可留意。

此外，阿里影業（1060）發盈喜，預期去年3月底止的淨虧損按年大幅減少不少於90%，意味公司淨虧損由2019年同期的蝕11.51億元降至蝕1.15億元左右。股價昨平收報1.06元。