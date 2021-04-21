美日股市下挫　藍籌配股嚇怕恒指　專家：區間上落格　五月或更差

撰文： 翟梓謙 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-21 13:40

美股近日創新高後回落，道指突破34000點大關後得而復失，昨日挫逾200點；至於納指未能成功破頂，於14000點水平受壓，形成雙頂格局。另一邊廂，內地A股近日表現回勇，上證企穩3400點，但仍然受制於50天線水平，距離2月的高位尚有約7%的空間。分析員指出，若大市失守27500點，或會下試26200點。

面對美股有機會於高位回調整固，加上A股相對弱勢，港股可謂「無運行」。周三恒指裂口低開433點後尚未止瀉，盤中跌幅一度擴至逾600點，下試28500點關，跌穿5天、10天、20天平均線。

美團近日進行港股史上最大規模的配股集資活動，涉及高達700億港元。（路透社）

伍禮賢：28300點至29200點波動

大市氣氛未明朗，內地監管部門向大型科技企業施以反壟斷調查及判罰措施，加上不少藍籌股近日宣布進行配股「抽水」，包括美團（3690）透過配股及發行可換股債券，進行港股史上最大的「抽水」集資，涉及高達700億港元；另外安踏體育（2020）今日亦宣布折讓7%配股，大股東套逾百億，股價早段插逾7%。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢就認為，今早恒指下挫，是受近來各大型企業紛紛集資、套現所影響，變相抽乾股市，預料近期恒指上升力度不足，都會在50天平均線及100天移動平均線之間，約28300點至29200點。投資者可選擇長線部署，或吼水位較高股，不宜長坐。

盧駿匡認為，第二季是港股傳統淡季，不排除5月會進一步轉弱。（資料圖片）

從近日美團及安踏相繼宣布配股，結好證券客戶投資組總裁盧駿匡認為，美團是次進行大額配股，並非在股價高位「抽水」，而是大幅調整後再進行集資，反映企業對資金需求殷切，更令市場憂慮未來會否有更多企業需要「抽水」

他認為，第二季是港股傳統淡季，留意到近期美股屢創新高，但港股跟隨A股「唔肯升」，在缺乏利好消息帶動下，4月保持橫行格局，在「五窮六絕」之下，估計5月有機會進一步轉弱。

港股近期於50天及100天線區間上落。（Bloomberg）

盧駿匡提醒投資者，不要因為個別交易日出現上升便對後市改觀，由於近期大市成交不多，亦沒有資金持續流入個別板塊，「十個牛皮九個淡」，估計4月繼續於區間上落，惟恒指一旦失守3月25日的低位27505點，極有可能下試250天線（26200點水平）。

他重申大市未有顯著見底的跡象，若要港股出現明顯反彈走上，最好出現大成交下跌，成交額超過2,000億元，便有機會在一周後出現反彈；否則持續「陰乾式」下跌，資金更趨審慎，尋底過程便更加漫長。