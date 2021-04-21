ASM太平洋績後升近兩成　大摩料其業務續增強　予131元目標價

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-21 16:45

ASM太平洋 （0522）今年首季純利按年大增21倍至5.2億元，股價績後逆市升近兩成，一度高見120.3元，並獲大摩看好。

ASM太平洋收市報118.8元，升18.2%，成交額為14.07億元。

ASM太平洋公佈今年首季業績，公司持有人應佔盈利約5.22億元，按年增長21.1倍；收入為43.4億元，按年增長45.6%；新增訂單總額創歷史新高達78.3億元，按年增長73.4%；未完成訂單總額為93.8億元，按季增加 58.2%。每股盈利1.27元

集團表示，毛利率為39.6%，按年升268點子，主因是半導體解決方案分部收入貢獻相對較高，以及集團初步推出的策略性措施推動毛利率上升所致。預計第二季度收入將介乎6億美元至6.5億美元，仍將表現強勁。

摩根士丹利發表報告表示，ASM太平洋今年首季收入5.59億美元，高於公司早前指引；毛利率達39.6%，整體每股盈利表現高於市場預期。

該行指，ASM太平洋季內訂單出貨比率為1.8，是過去十年最高的水平，該行認為在設備供應短缺下，其訂單出貨比率會持續強勁，重申其「增持」評級，目標價為131元。

此外，ASM太平洋行政總裁黃梓達指，Mini LED設備將迎來拐點。而Apple在周二晚的春季產品發布會上，指12.9吋的新iPad Pro將會配置Mini LED面板。