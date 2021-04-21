滙豐英國經理在家工作過勞入院　發帖稱思考改變工作模式

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-21 19:52

據報指，滙豐（0005）在英國的一名員工名叫Jonathan Frostick，於上周日（11日）在家工作（WFH）時突然心臟病發兼被送院。

任職為滙豐監管資訊經理（Regulatory Programme Manager）的Jonathan憶述當時的情況指，於頭暈目眩那一刻他腦海裡只有「（若入院）將會非常不便，因為明天還要與上司見面」、「該項目應如何尋求資金」，最後才想起身邊的太太。

事後Jonathan反思自己的工作模式，發帖文表示誓要作出改變，包括限制Zoom Meeting的時間，重整一下自己的工作以及調配更多與家人在一起的時間。該帖文至今得到近20萬個讚好，引發很多同業者的共鳴。他亦有發帖澄清，當時周日是自願性工作的，不過已明白到這種工作模式不適當。

Jonathan接受《彭博》訪問時指，「這種（突如其來）事情不只發生於我身上，或會發生於你身上。」他指自己有時候一天工作12個小時，亦有很多同事投放大量時間在Zoom Meeting而致過份疲勞，相信這類情況在整個行業也存在，因此他鼓勵大家作出改變。

滙豐發言人接受《彭博》查詢回應指，希望Jonathan能早日恢復健康，亦鼓勵所有人應注重身心健康。