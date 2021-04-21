金融科技｜數碼港邀初創企業提交最創新方案　解決6大業務挑戰

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-04-21 22:15

數碼港聯同Accenture（埃森哲）合辦的金融科技加速器項目FinTech Innovation Lab Asia-Pacific今日﹙21日﹚舉行啟動典禮，並接受報名。

計劃為期12個星期，將於今年8月展開，並會在11月舉辦演示日，屆時參與初創將會向投資者及金融業界展示它們的構思，爭取資金投資，實踐有關方案。

參加的初創企業需要為來自摩根士丹利、法興、滙豐、友邦保險、中國建設銀行（亞洲）及工銀亞洲等20個參與的金融機構提出的6個業務挑戰提交最創新方案，並有機會與這些金融機構進行概念驗證。入選的初創企業將透過一系列的活動，接受金融機構合作夥伴的的指導，從而完善技術方案，加快業務發展。

6個業務挑戰包括以溝通及嶄新渠道提高客戶參與、發展亞太區（尤其大灣區）的財富管理業務、拓展保險服務業市場、以金融科技解決方案支援數碼貨幣、在後疫情世界提升勞動力及以監管科技提高合規效率。

培訓活動將於數碼港舉行，初創亦可以線上形式參與。計劃歡迎所有亞太區的初創企業報名參加，將於2021年5月17日截止。

自2014年成立以來，FinTech Innovation Lab Asia Pacific共收到1,200多份申請，有59間畢業公司，當中包括數碼港初創企業CoverGo, Gekko, LeapXpert及MediConCen等。