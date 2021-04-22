人行傳出手救華融　中美回升利港股　國壽赤子城有睇頭│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-22 09:39

美股連跌兩日後回升，加上A股轉強，港股有望回穩，短線支持續看28500點，重要支持為28200點水平。

人行傳出手救華融（2799），涉資料近千億元。《彭博》昨日報道，人民銀行正考慮透過其管理的企業成方滙達收購華融體系內逾千億元人民幣資產，協助華融修復資產負債表，回歸處理不良資產的主業。若收購計劃落實，有望緩解債券市場對華融事件惡化的憂慮。

市場聚焦業績股。國壽 （2628）昨日 收市後發表季績預告，公司指，料今年第一季度純利按年增加約55%至75%，至264.9億元至299億元人民幣，同時，亦較去年第4季的純利為31.9億元人民幣按季大增至少逾7倍。國壽股價近期反覆走弱，投資者宜觀察在季績後，可否扭轉其弱勢。

市場原預期今年旅遊及旅遊消費市場得以復甦，不過金沙 （1928）表現仍受疫情影響，首季淨收益總額按年減少4.6%至7.7億美元，期內淨虧損為2.13億美元，較去年同期的1.66億美元有所擴大28%，經調整物業EBITDA為1億美元，相對去年同期的6,700萬美元，增加49%。

金沙表現仍受疫情影響，首季淨收益總額按年減少4.6%至7.7億美元，期內淨虧損為2.13億美元。（金沙網頁）

小米連日回購股價硬淨 赤子城是黑馬

科技股可留意小米（1810），公司昨再耗資約3.98億元購回1,510萬股B類普通股，公司股價較其他大型科技股硬淨，昨亦只跌1.3%，跑贏大市。阿里巴巴 （9988） 最大股東軟銀（Softbank，日：9984）去年以來利用阿里巴巴持股，透過遠期合約等工具取得大額資金。據彭博最新報道，軟銀集團正尋求將3月達成的81.25億美元保證金貸款增加至100億美元，阿里巴巴的股份被作為本次融資的抵押品日。

另外，赤子城（9911）第一季社交每月活達1,658萬，預期一季度增值服務業務收入3.67億元至3.87億元，按年增長超80倍，流量變現業務收入預期錄得約1.37至1.57億元，按年增長約65%，實現大幅增長。公司市值僅得64億元左右，收入增長呈高速增長，可留意公司股價表現。

中概股回穩 拜登再推一萬億元刺激經濟新計劃

美國總統拜登再打算推出規模最少一萬億美元的刺激經濟新計劃，加上美股連續兩日急跌後回穩。美市道指回升316點或0.9%，標指及納指分別漲0.9%及1.2%。中概股大致回升，嗶哩嗶哩（美：BILI）升3.5%，愛奇藝（美：IQ）升7.8%，拼多多（美：PDD）升2.4%，達達（美：DADA）升5.8%。中概股回穩有望帶動港股科技股回升。