投資者宜短炒應對大市「消耗戰」｜股壇繹思．許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-04-22 11:32

四月轉瞬已踏入尾聲，整個月的大市走勢可謂「靜如止水」。截止昨天（22日）為止，四月份恒指低位曾見28,274點，但高位暫只曾見29,319點，高低位波幅暫亦只得1,000多點，港股在本月的最大每日波幅暫亦不足400點，有時更只得200點；成交更一度跌穿1,500億元，情況慘不忍睹。

大市正處「上落市」格局，港股原本連日造好並突破29,000點水平，但形勢卻瞬間逆轉，大型股接二連三傳出配股集資活動，影響投資氣氛。正因成交持續萎縮，所以未來走勢相信無人能作推算，現在只能用「見日度日」的態度，去靜待黎明。

另外，港股未有完全跟隨外圍的走勢，往往呈現跟跌不近升的現象，美股升，港股走勢「高開低收」；美股跌，港股跌幅則比美股厲害；所以投資者現階段確實是消耗戰，建議投資者「停一停，忍一忍」，隨著大市走勢，跟風短炒，但強調只宜短炒，持貨過夜則要忍受第二天「走晒樣」。

就以汽車股為例，前天市場突然因應上海車展展開，汽車股異軍突起，更帶動恒指衝上29,100點的心理關口收市，大市成交更增至1,800多億，情況甚為罕見，滿以為汽車板塊仍會持續一段氣勢，不會那麼「短引」；但倘若投資者當時沒有當機立斷，見好即收，持貨過夜或尾市追貨，第二就因美股的回調關係，一眾汽車股打回原形。

由此可見，大市現處「弱不禁風」的狀態，候低買入反彈力強的股份作短炒，如要選一隻短炒對象，交易所（0388）相信是理想對象，起碼暫應該不會有什麼配股傳聞所影響。

撰文：許繹彬 ｜耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。