歐洲超級聯賽計劃惹爭議　摩通提供資金被批兼ESG評級遭下調

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-22 18:26

環境﹑社會及企業管治（ESG）在資本市場的角色日益重要，在個別金融機構的股東會上，不時有股東向管理層問及貸款對象是否從事高污染行業。早前更有調查，未來香港及中國的投資者，其投資組合悉數為可持續投資，反映出ESG元素為投資者作出投資決定考慮因素之。不過大行摩根大通遭到英國企業可持續性評級機構Standard Ethics，降低其ESG評級。原因與近期震撼歐洲球壇的歐洲超級聯賽有關。

計劃被指與聯合國等組織理念背馳

摩通為這個由12間包括曼城﹑皇家馬德里及利物浦等歐洲球會，倡議籌辦的歐洲足球超級聯賽提供資金。據報摩通會合共為參與該聯賽的20枝球隊，提供48億美元資金，年利率介乎2至3厘。

計劃於剛過去周日（18日）提出後，隨即遭到各表示會參與的球會球迷﹑英國政府及歐洲足協等不同持份者批評。其中歐洲足協主席施費連更指出，不會容許參與歐超聯比賽的球員，日後代表國家隊出戰歐洲國家盃及世界盃等國家隊賽事。球迷則批評相關球隊過於貪婪，結果在短短48小時，曼城等6家宣布會參賽的球隊退出，意大利球隊祖雲達斯亦隨其後，歐超聯計劃變相難再推行。

雖然計劃似乎暫停，利物浦班主約翰享利亦拍片就事件致歉，可是事件似乎未能平息各界反界。作為資金提供者的摩通，則被降ESG評級；Standard Ethics將該行的ESG評級由合格（adequate）下調至不合規格（non-compliant）。

Standard Ethics認為，歐超聯計劃牽涉的球會與摩通的做法，與聯合國、歐盟、經合組織定義可持續發展的觀念背道而馳。

曼聯執行副主席活華特。（路透社）

曼聯執行副主席活華特出身摩通

歐超聯計劃暫停之餘，作為原來計劃始創12間球會之一的曼聯，其執行副主席活華特，會在今年年底離任。

雖然曼聯的聲明沒有提及活華特離職的原因，隻字不提歐超聯，但英國傳媒普遍認為活華特因為歐超聯計劃擱置而下台。

事實上活華特未加盟曼聯前，在摩通任職。其本人是格拉沙家族在2005年收購曼聯的重要功臣，隨後加入曼聯，負責財務及商業運作，更在2012年任職執行副主席。

活華特曾表示，曼聯與很多球會相似，商業業務令球會可以投放更多資源在足球方面，但商業永遠不會在足球之上。