港交所下周放榜　首季盈利勢創新高　大行：Q1或是周期頂點

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-24 11:24

港交所（0388）將於下周三（28日）公布首季業績，受惠季內港股交投強勁，市場預計港交所首季純利可按年最少升五成！

今年首季港股表現強勢，一度突破31000點關口，交投非常熾熱，單日成交額曾見3,000億元。受惠買賣氣氛高漲，港交所今年2月屢創歷史新高，股價曾高見582.54元，及後於高位迅速回落，近日於460元水平徘徊。

高盛：料首季盈利已成今年或周期內最高水平

高盛預計，受惠首季成交急增帶動下，預計港交所首季純利33.92億元，每股盈利（EPS）至2.68元，按年增長約五成。撇除投資收益的主要業務收入，料按年上升29%，至52.3億元。

不過，高盛預計今年首季盈利將會是今年或是次股市周期之中最高的季度盈利，預料未來幾季盈利會逐步回落。該行維持港交所「沽售」評級，未來12個月目標價為400元，相等於2022年的預測市盈率37倍。

港交所首季盈利勢創新高，市場預計可按年增長最少五成。（資料圖片/江智騫攝）

中金：估值存溢價 目標價削至611元

至於中金的報告則指，估計港交所首季每日日均成交有2,244億元，料季內盈利可按年增長69%，至38.2億元；交易及結算費收入按年增48%，至42.1億元。

中金認為，首季市場交易及上市活動創新高，帶動港交所主營業務高增長。該行提到，本港上市制度改革持續推進，改善海外發行人港股上市要求，加上外圍環境不確定性，以及新經濟聚焦港股之下，認為將進一步吸引中概股回流及創新公司直接上市。

可是，中金同時認為港交所估值存溢價，且因應港交所最新衍生業務發展，決定下調今年港股日均成交預測7.3%，至1,850億元，並降今明兩年盈利預測，目標價削至611元，維持「跑贏行業」評級。

花旗：維持買入評級 目標價570元

花旗同樣預計港交所首季盈利可受惠期內強勁的交易量帶動，預計季內盈利可創新高，達38億元。該行預計首季港股日均成交錄2,240億元，按年增長85%。花旗維持予港交所「買入」評級，目標價570元。