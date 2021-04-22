Bitcoin挖礦潮被指危害全球氣候　Cathie Wood力撐：挖礦有利地球

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-22 21:34

加密貨幣近期備受關注，挖礦主機和顯卡難求，就連挖礦所需要的耗電量也成為近期討論的焦點之一。花旗報告指出如今Bitcoin（比特幣）挖礦所消耗的電力已經是 2015 年的 66 倍，挖礦的碳排放量也愈來愈高，被指危及全球氣候，但女股神Cathie Wood唱反調，指挖礦有利地球。

花旗分析師指，在2015年，Bitcoin價格約 440 美元，目前價格已超過5萬美元，使得挖礦耗電量隨著Bitcoin價值而不斷增加。該行又透露，挖礦潮大熱時，碳排放議題也備受關注，未來Bitcoin挖礦可能會面臨更嚴格的環境法規審查或監管。

Cathie Wood旗下ARK公司發表最新研究報告，認為擁有Bitcoin的世界是一個平衡的世界，Bitcoin挖礦可以鼓勵全球對可再生能源的投資，能源供應商可以在電價和加密貨幣價格之間進行套利，從而發展可再生能源，在不降低盈利能力的情況下滿足電力需求。

報告又指，挖礦潮的後續效應，是與可再生能源規模化相關的成本加速下降，從而使其在均衡狀態下更具經濟競爭力。

此外，ARK最近大手買入加密貨幣交易所Coinbase（COIN），Cathie Wood指出，Bitcon的市值可能會遠高於1萬億美元。