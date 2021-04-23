美股．持續更新｜拜登擬翻倍資本利得稅　美股插水三大指數跌近1%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-23 05:25

在有報導稱總統拜登（Joe Biden）計劃提議向富人徵收多近一倍的資本利得稅後，美國股市週四盤中急插，道瓊斯工業平均指數一度急跌了420點或1.23%，標準普爾500以及納斯達克綜合指數也同時下跌。收市三大指數都報跌近1%。

【05：20】多家消費類公司公佈財報，季度業績優於預期，股價一度於市後交易時段大升。玩具製造商美泰（MAT）漲8.6％；波士頓啤酒（SAM）升8.4％；運動休閑鞋公司Skechers（SKX）股價上漲8.4％；社交媒體公司Snap（SNAP）股價升4.9％。

第二季度收益不及預期的半導體晶片製造商的英特爾（INTC）股價則下跌了2.72％。

【04：00】美股收市，道瓊斯工業平均指數收市跌321.41點或0.94%，報33815.9點，標普500指數跌38.44點或0.92%，報4134.98點，納斯達克指數收市跌131.8點或0.94%，報13818.41點。

中概股逆市造好，拼多多升3.645%；網易（NTES）升2.22%，領跑納指成分股。富途控股（FUTU）升2.415%，股價報135.854美元。愛奇藝（IQ）升7.9%，騰訊音樂（TME）升6.4%。

本港有上市的美股預托證券ADR，嗶哩嗶哩（BILI）升3.821%，報價108.140美元；騰訊升1.38%，報80.89美元；攜程（TCOM）升0.736%報38.33美元；百度微跌0.047%，報214.54美元。阿里巴巴（BABA） 微跌0.087%，報價229.28美元。

【02：05】美股從開盤的升勢中急速下跌，至本港時間凌晨兩點，道指一度跌420點，低見33717.19點。標準普爾以及納斯達克綜合指數同時下跌超過1％。

彭博新聞社美東時間週四下午報導，拜登計劃將富裕的美國人的資本利得稅提高至43.4％。彭博新聞社援引知情人士的話說，該提案將把收入在100萬美元以上者的資本收益率從目前的20％提高到39.6％。

美媒CNBC引述Cresset Capital Management的創始合夥人Jack Ablin說：「拜登的提議實際上使100萬美元以上高收入者的資本增值稅率提高了一倍。對於長期投資者而言，這是一筆可觀的成本。如果投資者認為該提議有可能在明年成為法律，預計會在今年抛售。」