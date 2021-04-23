恒達科技易主香港航天科技集團兼提全購　股價續升逾五成

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-23 10:08

恒達科技控股（1725）易主香港航天科技集團兼提全購，繼昨日（23日）股價升逾三成，今早股價續上揚，截止早上10時6分，恒達升幅達50.3%，報23.6元。

恒達科技控股公布，於4月15日控股股東Rich Blessing Group與要約人香港航天科技集團訂立買賣協議，據此向後者出售1.91億股股份，佔公司已發行股本63.75%，代價為2.87億元，即每股待售股份1.5元。

於緊隨完成後，要約人及與其一致行動人士於合共2.13億股股份（相當於公司已發行股本的70.95%）中擁有權益，因此需就餘下所有已發行股份提出強制性無條件現金要約，每股要約價為2元，要約的代價會是1.07億元。要約人有意於要約結束後維持股份於聯交所的上市地位。

此外，董事會建議將公司的英文名稱由「Eternity Technology Holdings Limited」更改為「Hong Kong Aerospace Technology Group Limited」，並採用中文雙重外國名稱「香港航天科技集團有限公司」代替公司的中文現有名稱「恒達科技控股有限公司」。

據網頁資料，香港航天科技集團是在2019年成立的香港商業航天企業，2019年11月成爲國際宇航聯合會香港第一位機構成員。

香港航天科技集團是以構建衛星製造、衛星發射、航天測控及航天數據服務為產業核心，彌補航天產業區域商業空白，推動航天技術市場化，服務區域航天商業化需求。