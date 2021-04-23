新能源股再飆升　氣候峰會宣佈減排　瑞信：迎來長期投資機會

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-23 10:54

美國總統拜登在世界地球日主持的氣候視像峰會，中國、俄羅斯等40個國家及地區的領袖出席討論如何應對全球氣候變化，美國、日本、加拿大、英國等均宣布提高減排目標。

瑞信表示，現在對可再生能源公司來說是令人振奮的時刻，因爲世界各地越來越多的國家致力於實現碳排放目標，新能源的轉型可能帶來一個數十年的長期投資機會。

新能源股再炒起，隔晚中概股大全新能源（DQ），獲富瑞首予「買入」，目標價108.66美元，股價一度飆升，收造85.6美元，升14.3%。

港股方面，光伏股亦造好，新特能源（1799）升逾7%，信義光能（0968）升近8%；信義能源（3868）升2.6%；福萊特（6865）升近6%。彩虹新能源（0438）漲超4%，福萊特玻璃（6865）漲超5%，福耀玻璃（3606）漲超1%。

風電股金風（2208）反彈3.77%；至於氫能源股，中集安瑞科（3899）抽高10.42%；東岳（0189）升4%；東方電氣（1072）漲1.88%。

根據「全球碳項目」公佈的《全球碳預算報告》，2020年化石燃料的二氧化碳排放量下降了24億噸，創下7%的降幅紀錄。但國際能源署（IEA）本週發佈的報告稱，2021年全球碳排放預計將大幅反彈，並創下史上年度增幅第二高的紀錄。