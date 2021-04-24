字節跳動暫不上市　抖音大媽最愛用邊個表情包?│企業熱評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-24 12:30

抖音以具有魔性的濾鏡特效和音樂打入年輕人市場，雖然字節跳動昨晚表示公司暫不具備上市條件，目前無上市計劃，但抖音已成為全球最受歡迎的視頻軟件之一，你又知唔知抖音大媽最愛用邊個表情包呢？

抖音在中國極其火旺，中國每日活躍用戶更已突破6億，日均視頻搜索次數突破4億。去年疫情，眾人均「各施各法」以圖解悶，其中，在家研究煮飯或食譜便成為新興的興趣。其中，抖音用戶最愛的自製美食是電飯鍋蛋糕，相關視頻播放量超過93億次。焗蛋糕可謂今年學習自製美食之選。

從年齡段看，踏入30歲的90後用戶開始結婚生子，在抖音中，最喜歡記錄親子日常，而80後最愛拍攝風景，70後最喜歡拍攝美食，60後則更喜歡拍攝舞蹈（難道是拍攝廣場舞！?）。

從年齡段看，踏入30歲的90後用戶開始結婚生子，而80後最愛拍攝風景。

大媽最愛「贊！」 新世代多表達「慘慘」求可憐?

除了拍攝視頻類型不同，抖音表情自然是與朋友互動的渠道。不同年齡群也有各自常用的抖音表情。

00後最愛用的表情包是「泣不成聲」，90後最愛「捂臉」表達哭笑不得，80後最愛用「開口見牙大笑」。70後、60後的大媽們則分別最喜歡用「贊！」和「玫瑰」。值得注意的是，評論區70後發的表情包數量，比00後、90後、80後加起來都多。這表示中、老年用戶積極互動，次數既頻密，回覆又多。如果你有玩抖音的話，這是否跟你用的表情包相似？

此外，抖音用戶共發布了761萬條關於「放棄」的視頻，但也有6，913萬條關於「堅持」的評論；有220萬條關於「懷疑」的視頻，也有1.3億條關於「相信」的評論；亦有1,491萬條關於「太難了」的視頻，但更有18億條關於「加油」的評論。.去年大家都經歷了情緒上的高高低低，適時放負之餘，也要吸收正能量！

市傳估值達3萬億元以上

TikTok稱霸全球社交平台，去年分別在非遊戲類應用程序收入及下載量位列第一。據Sensor Tower數據，TikTok 去年App Store全球收入按年增長6倍，達12億美元。而在App Store和Google Play亦以9.6億次的下載量封王。

早前市傳短片平台抖音、TikTok母企字節跳動最快今季將抖音、今日頭條和西瓜視頻等內地主要業務分拆來香港上市，有指公司爭取其估值逾4,000億美元（約3.1萬億港元），至於抖音海外版TikTok，則可能會是另外在海外或美國上市。可是，昨晚字節跳動回應有關上市事宜時稱，經過認真研究，認為公司暫不具備上市條件，目前無上市計劃。