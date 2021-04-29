長實購基金會資產兼回購　專家：交易欠亮點　股東投票取向較尷尬

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-04-29 09:15

長和系每次「大刁」，都會惹來市場「撤資」、「私人化」等揣測，今次長實（1113）擬以170億元向李嘉誠基金會購入四個基建項目權益，並向散戶回購股份，就被指是考慮私有化。

今次「大刁」表決日期定於下月13日，日前長實委託財務顧問「英高」分析交易完成後小股東有何「著數」，更罕有大晒中港物業最新估值。一連串的舉動，似乎是希望交易「順順利利」，得到投資者的支持。《香港股票財技密碼》作者、宏高證券投資經理梁杰文就認為，今次收購缺乏「亮點」，雖然不反對股東投贊成票，但就建議無貨投資者不要「追入」。

為收購李嘉誠基金會四個基建項目權益，長實將向基金會發行3.33億股，每股作價51元、總額達170億元；與此同時，集團亦將回購股數加碼至3.8億股，佔已發行股份總數約10.29%，每股作價同樣為51元，最新回購涉資193.8億元。

倘今次交易獲得通過，長實除首次買入UK Power Networks 20%股權投資外，更同時增持Northumbrian Water、Wales & West Utilities、Dutch Enviro Energy，持股分別升至36%、22%及24%。而大股東李嘉誠及李澤鉅於長實的持股將大幅升至45.6%。

以RAV計基金會折讓賣產

四個項目均為歐洲基建業務，其中三個為英國基建資產，另一個為荷蘭基建資產，資產淨值合共138.8億元，以170億元的交易作價推算，市帳率約為1.2倍，較其他基建股，如同系的長建（1038）的1.1倍、港燈（02638）的1.4倍；以及中電（0002）的1.7倍，尚算處於水平範圍以內。

不過，若以監管資產價值（Regulated Asset Value，RAV）計，據公告列出上述資產截至2020年三月底的RAV，單是三項英國資產，按交易權益比例計，價值逾250億元，未計荷蘭資產，其成交價已折讓33%。

所謂監管資產價值，是英國Ofgem（The Office of Gas and Electricity Markets ）公佈的一項計量方式，主要為當地受監管行業設定價格及資本限制，評估相關資產收入及投資回報，而公司的資本基礎價值，即代表監管資本價值。

單是三項英國資產，按交易權益比例計，價達253億元。（集團公告截圖）

「息誘」小股東通過交易

值得一提的是，交易中，賣方的李嘉誠基金會，將確保2021及2022年度四個基建項目可向長實現金分派不少於9.1億元，即收益率年均不少於5.35％。

按長實委任的獨立財務顧問英高計算，假設交易及回購完成，以去年度業績推算，每股溢利為4.73元，增幅達7.01%；但集團手頭現金則減少近16%，由1219.12億元減少至1025.44億元，而負債亦輕微增加0.02%。

由於長實會回購最多3.8億股股份，註銷回購股份及計入四項基建項目的收益後，以去年股息1.8元推算，估計2021年及2022年度每年股息將不低於2.07元，增幅達15%；股息率由交易前的3.7厘料增至逾4.2厘，實行「息誘」小股東投贊成票。

每次長和系有「大刁」，都會惹來「撤資」、「私人化」等市場揣測。（資料圖片）

派息增加，基金會折讓賣產，對小股當而言似乎是好事，不過一連串舉動的背後，究竟李氏有何搞作呢？在今次的交易中，集團罕有披露長實旗下位於中港、英國、新加坡、澳洲及巴哈馬的物業估值，評估日期截至今年2月28日，長實應佔價值達4,966億元，未計其他基建、飛機租賃等業務，就已經是目前約1,800億市值的2.7倍，單是中、港物業應佔估值，就已經逾4,240億元。

詳細報道：長實中、港物業大晒冷 最新估值逾4200億 波老道成最值錢項目

以昨日（28日）收市價48.6元計數，較每股約96元的資產淨值﹙NAV﹚有約一半折讓。股價未能反映資產價值，股息率亦因交易而提高，坊間有人認為李氏正部署私有化，似乎亦有其道理。

專家：未必涉私有化

惟宏高證券投資經理、《香港股票財技密碼》作者梁杰文認為，若果李氏有心私有化，應該已在今次交易之中順帶提出，「唔會咁無聊，（交易完成後）之後再提出，應該在今次交易講埋，無謂多此一舉。」

因此他認為，李氏目的是希望「一次過」大幅增持長實股份。現時香港監管機構為持股介乎30%至50%的上市公司大股東，設下2%的「自由增購率」限制：若12個月內增持公司超過2%，便會觸發全面收購。

翻查CCASS資料，由去年5月初開始，李氏在逾120個交易日增持長實，無奈只能「細細注」，惟今次回購計劃變相突破限制，一口氣大幅增持，完成交易及回購後，控股股東持股比重，由原來35.9％將大幅提高至最多45.6%。

梁杰文認為若果李氏有心私有化，應會在今次交易中同步提出。（資料圖片）

長實股價於2019年年4月3日升至72.2元的高位後普遍下跌，去年3月19日更跌至34.4元的最低位，期內平均股價為50.93元。不過自疫情以來，股價長時間在34.4元至50.75元之間波動，平均價格為40.98元。

由此可見，長實在定51元的「回購價」時，看中的似乎是在疫情爆發後買入股份的小股東；另一方面，自交易公布後，由除了翌日股價重上50.75元的一年新高外，至今大部分時間都在47元至48元水平徘徊。

無貨者不建議追入

若現水位買入，交易獲股會特別大會通過後可以51元「沽返畀長實」，已有約3至元的「潛在溢價」。惟要留意的是，若果太多人都用這種做法，長實已表明會用一條公式（見圖二），「抽出」回購的股份數目，換言之，股東所提呈的股份有可能不獲全數購回，亦有可能出現「碎股」等問題。

（圖二，集團公告）

梁杰文笑言，今次小股東的投票取向較「尷尬」，投「贊成」的確令股價重回一個較好的位置，而回購後股份流通量大減，對之後股價表現亦有幫助。

惟以現時股價表現去看，他相信是反映市場認為交易短期而言缺乏「亮點」，交易「可有可無」，「始終今次係關聯交易，長實買返基金會啲項目，如果係好嘅（項目）應該用市價買，亦會覺得長實（未來發展）目標不明確。」

雖然他最終建議散戶應投下贊成票，惟未有貨的投資者，就不要看到現時股價與回購價之間有逾6%「水位」就買入股份，「（長實）是按比例去收股份，如果你買一手，佢用51蚊收你250股，之後嗰啲變成碎股，如果去返45蚊，咁咪白做。」