傳拜登向富豪「開刀」　稅率高達43.4%　學者：開天殺價落地還錢

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-23 18:28

美國總統拜登下周到國會發表演說，將宣布新一輪經濟方案「美國家庭計劃」。昨日便有消息傳出，為了補助大量社會支出，拜登計劃對高收入人士加徵資本利得稅，令資本市場大吃一驚，周四晚美國股指迅速走低，道指收挫逾300點。

據外電報道，拜登計劃提議向年收入超過100萬美元的美國人，增加資本利得稅率，由目前的基準稅率20％，提高近一倍至最新的邊際稅率39.6％。連同目前的投資收益附加稅，估計聯邦資本利得稅率最高將達到43.4%，將高於薪資稅率的最高階梯。

市場估計，拜登將於下周宣布加稅的提案，而新增的稅收將用於「美國家庭計劃」的社會支出，包括照顧兒童及教育等方面。

美國總統拜登下周將出席國會發表演說。（美聯社）

對沖基金：提案通過恐累美股下跌2000點

在拜登競選美國總統期間，他已經提出加稅的議題。高盛分析師David Kostin便於去年10月已經作出預測，估計加稅只會令股市上升勢頭減慢，但將會很快重新上漲。不過，對沖基金Great Hill Capital LLC董事長Thomas Hayes表示，如果加稅提案在國會通過，美股有機會崩盤下跌2,000點。

美國人除了需要繳付聯邦稅之外，部分州更有不同的州稅。故此，對於一些居於高州稅、年收入高於100萬美元的人來說，其資本利得稅有可能高於50%，其中以最高州稅之一的紐約為例，除了聯邦資本利得稅率43.4%之外，紐約居民更要增加11.85%，紐約市另增加3.88％，變相稅率幾乎高達五成，「賺十蚊只有五蚊能夠落袋」。

遠景會計師事務所創辦人及主席林智遠指，加稅最終的受害者並非超級富豪或大商家，而是一眾中產人士。（資料圖片）

林智遠：對超級富豪影響有限 全因「稅務安排」

遠景會計師事務所創辦人及主席林智遠指，暫時美國加稅的方案仍然未定，但估計將會從兩三個方向發展。首先，預料邊際稅率將會增至奧巴馬時代的水平，高達39%以上，變相將特朗普的減稅政策抹去。另一方面是增加投資收益稅（Investment gain tax），林智遠指出，過去不少科技股拒派股息，原因是派發股息會令個別大股東須繳付大額的股息稅，故透過回購股份推升股價為股東帶來更好的回報。

林智遠指出，往往最有錢的人有資格做「稅務安排」，能夠將資金在不同國家、地區調撥，而大企業更加有條件去作相關安排。他以Facebook作例子，過去美國科技巨頭Facebook一直在部分低稅率的歐洲地區進行避稅操作，曾有報道指Facebook透過在愛爾蘭數家控股公司，轉移了數十億美元的利潤，以避免被美國歐洲多國徵稅。

他相信，加稅最終的受害者並不會是超級富豪或大商家，而是一眾年收入僅僅超出100萬美元的中產人士，這些人的稅務安排能力可能較弱，相反企業的收入來自不同地區，變相更易安排稅務。

香港大學經濟及工商管理學院教授鄧希煒指，拜登提出大幅增加資本利得稅至39.6%，目的是讓方案有討價空間，屬談判技巧之一。（資料圖片）

鄧希煒料提案阻力不少

曾任美國約翰．霍普金斯大學國際關係學院國際經濟學副教授、香港大學經濟及工商管理學院教授鄧希煒指，拜登計劃增加資本利得稅，理論上有助聯邦政府增加稅收，但相信不少富豪都已經擁有離岸戶口，實際上能夠為聯邦政府增加的稅收應該沒有拜登想像之多。

鄧希煒估計，加稅方案將會在國會遇上不少阻力，不僅共和黨會傾力反對，只要部分民主黨議員反對，方案亦無法通過。不過，他相信拜登提出大幅增加資本利得稅至39.6%，目的是讓方案有討價空間，屬談判技巧之一，有可能實際的稅率目標是特朗普減稅前的25%。