瑞士再保﹕氣候轉變衝擊經濟　警告若放任不管2050年全球GDP縮18%

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-23 22:04

香港氣溫實在愈來愈熱，全年根本只長長的夏季及短短冬季，予人生氣盎然的春季，及予人的詩意秋季，只在記憶中出現。不要以為氣溫上升，只讓人失去了分明的四季，與經濟無關。原來亦會導致經濟大幅收縮。

有見及此，多國於2015年簽署《巴黎協定》，務求至2050年時，將全球氣溫控制在較工業革命發生前高出2度以下。可是近年來各方似乎未有積極作應對，再次引發各界憂慮。瑞士再保最新發表報告，指出若在不採取緩解措施，與無發生氣候轉變情況相比，至2050年時全球經濟損失達18%。其中中國經濟損失幅度更高達23.5%，香港會損失21.2%。

瑞再研究發表最新的《氣候經濟指數》研究顯示，若採取果斷行動，以實現《巴黎協定》中設定的目標，可以減輕世界經濟承受的影響。

瑞再研究院進行一項壓力測試，以研究在四種不同升溫情景下，氣候變化對48個經濟體產生持續影響。全球變暖會使得天氣相關自然災害造成的損失更嚴重，並隨著時間推移，會導致收入及生產力大幅下降，包括海平面上升可能會造成土地流失，同時天氣過熱會引發農作物歉收，其中位於赤道地區的新興經濟體，受氣溫上升影響將會最大。

瑞士再保研究院指出，若對氣候轉變變放任不管，至2050年中國GDP會減少23.5%。（資料圖片）

料英美等國家GDP縮減10%

報告指出若氣溫至2050年較工業革命前高出3.2度的嚴重情況，屆時中國經濟規模有可能縮減23.5%，香港經濟規模會縮減21.2%，美國﹑加拿大及英國經濟規模則分別損失約一成。

今次研究亦有探討對其易受極端乾早及潮濕天氣狀況影響的脆弱性程度，進行排名。發現面對負面影響最大的國家或地區，多屬欠缺足夠資源適應及緩解全球氣溫上升的國家或地區。最易受影響國家或地區包括馬來西亞﹑泰國及印度等，相對而言美國﹑加拿大等北半球國家，最不易受到影響。

該研究院指出，公共及私營部門可以促進並加快過渡階段，特別是關於可持續基礎設施投資方面，將氣溫升幅控制於2度以內尤為關鍵。

由於養老基金﹑銀行或保險公司等機構投資者的負債端具有長期性，資本投資亦具有長期性，相信可發揮作用。

瑞士再保指出，推動基建發展有助減輕氣候轉變的衝擊。（資料圖片）

籲對基建進行投資

瑞士再保指出氣候變化為系統性風險，需由全球各地共同解決，政府及私營部門在淨零排放開展深入工作是關鍵。只要每年對全球總值6.3萬億美元的基礎設施投資增加10%，便可以將氣溫升幅控制於2度以內。相關支出，這只屬不採取行動引致的損失一小部份。

要緩解氣候變化需一整套措施，需要制定更多有關碳定價政策，並結合對基於自然及碳抵消解決方案誘因。同時在分類標準方面實現國際趨同，以便進行綠色及可持續投資。作為財務報告一部份，各機構應定期披露如何實現《巴黎協定》及淨零排放目標。再保險及保險公司應在提供風險轉移能力﹑分享風險知識及進行長期投資方面發揮作用，利用其對風險的理解，協助家庭﹑公司及社會緩解並適應氣候變化。