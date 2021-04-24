恒指重上二萬九　醫療器械大彈　洪龍荃：睇好呢隻股！│巨子股評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-24 17:00

恒指上周重上二萬九關口，市場看法分岐，京華山一研究部主管彭偉新認為，港股欠缺動力，恒指上方阻力為29200點水平，預料整個4月也不會上破其阻力位，不過，中原資產管理投資總監洪龍荃則認為目前A股回升、美股市底偏強，港股可進一步回穩。

港股上周升約0.4%或109點，報29078點。彭偉新表示，港股周五（23日）走勢與外圍美股表現不相符，目前恒指阻力位為29200點水平，「每次恒指上試保力加通道頂後便回落，未能出現新的突破，同時又未見資金大舉流入，相信恒指仍於28200點至29200點水平橫行，而整個4月也不會突破上方阻力」。他又指，市場炒起政策股如風電、光伏等清潔能源股，可留意此類股未來的表現。

A股近日轉強，上證上周升1.4%，深證升4.6%，創近1個半月高位，創業板指升勢更強，上周大升7.6%，創3月初以來新高。外資昨透過滬、深港通買入A股的資金達78.6億元（人民幣‧下同），扭轉前三日淨流出局面，連同周一（19日）淨流入的163.1億元，上周淨買入210.2億元。

京華山一研究部主管彭偉新認為，港股欠缺動力，恒指上方阻力為29200水平，預料整個4月也不會上破其阻力位。﹙YouTube截圖﹚

彭偉新：科技股趁高沽 騰訊1000元目標價不再

恒生科指周五反彈2.3%，全周彈約2.9%。彭偉新指，科技股受監管因素纏擾，政策阻止科企獨大，令科企失去護城河，「科技股未來不再野蠻生長，其行業估值亦相應下調，騰訊也不會有1,000元的目標價。目前，科技股反彈幅度不足，未能突破下跌趨勢，宜趁反彈減持。」

不過，洪龍荃卻認為目前美債息回落至1.5厘水平，令市場對利率上行的擔憂有所緩和。「現時科技股公司股價跌下來後變得有吸引力，預計早前資金由科技股轉入傳統股的風格開始暫緩。」

洪龍荃看好平台型的醫療器械公司，如微創（853），原因是其產品線充足，未來有不同業務可供分拆上市。（官網截圖）

洪龍荃：醫療器械吼微創 投資者宜拉闊投資縱觀世界

大市未見明顯方向，個股卻大放異彩，醫療器械股周五集體大彈，愛康醫療（1789）大升14%，春立醫療（1858）升13%、康德萊醫械（1501）升7.2%、心通醫療（2160）升6.8%，康基醫療（9997）升9.9%。

高盛指，內地骨科手術或醫療消耗品企業自去年7月以來估值大幅收縮，主要是憂慮國家帶量採購帶來的定價壓力，新一批帶量採購投標規則細節有待公佈，而愛康醫療及康基醫療股價自高位跌落。料利淡因素已大致反映，預計帶量採購後銷量可反彈，將提振股價。

對醫療器械深有研究的洪龍荃表示，醫療器械股反彈因政府放軟口風，對其醫療器械價格下行壓力減少，他看好平台型的醫療器械公司，如微創（0853），原因是其產品線充足，未來有不同業務可供分拆上市。他指，投資者亦應「拉闊投資」，醫療器械在美股表現亦不錯，例如愛德華茲（美：EW）、ShockWave Medical（美：SWAV）、直覺外科公司（美：ISRG），均值得留意。