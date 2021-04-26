擬明年4月覆蓋全港 Uber Eats：正測試優先送急單功能

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-04-26 08:00

新冠肺炎疫情侵襲本港逾一年，各行各業均受影響，惟外賣平台則是逆市受惠。Uber Eats香港去年總訂單量按年增長196%，較全球平均增幅120%更佳，每月活躍用戶數量按年增長260%，外送員數量亦上升了20%。而首季外賣業務表現不俗，尤其新春期間不少市民會留在家中慶祝，期內（2月12至16日）訂單按年增長5成。

Uber Eats 香港區總經理 Elisa Janiec接受訪問時表示，今年公司計劃把平台上的合作餐廳數量增加一倍，為客人提供更多美食，目標是讓每個香港人最少嘗試一次Uber Eats的服務，並會因應香港市場需要，建立、增加及度身推出適合本地市場的功能和產品，例如年初推出的禮品卡功能，讓用戶把美食送給親友，目前正在測試派送選擇（delivery options）功能，若用戶是急單，可以揀選盡快送達，若用戶的訂單並不是急要，可以選擇晚一點再送餐，若測試時一切順利，稍後將會推出這個功能。

Elisa Janiec表示Uber Eats平台現有售賣雜貨及日常用品，未來會加大發展這個業務。（鄺月婷攝）

續推免運費等優惠吸客

現時Uber Eats在全港有超過7,000間合作餐廳及150萬註冊用戶，近月平台登陸了青衣及大埔，把服務覆蓋範圍擴展至全港95%地區，Elisa Janiec說香港外賣市場持續快速增長，公司將會繼續加大投入發展本地業務，除了會與餐廳合作，設計更多本地化的美食佳餚，以迎合市民的口味，也會擴大服務範圍，期望在明年4月時便能覆蓋全港，「我們會根據餐廳選擇、客人興趣及外送員基礎，再決定去開拓那些新區域，要確保可以提供優質和豐富的客戶體驗。」此外，公司將會使用不同社交平台渠道作宣傳推廣，亦會推出30日免運費等優惠吸客。

上月戶戶送﹙deliveroo﹚決定在上市前夕，向外送員派錢，每名合資格外送員平均可獲得4,720港元。被問及公司有否向外送員提供獎金，以感謝他們辛苦工作，她說公司在新年時有向外送員派發虛擬利是，而在Uber上市時，員工均有獲發公司股份作為獎勵，他們也是公司的股東。「過去一年香港經歷經濟衰退，面對前所未有的衝擊，Uber將與各合作夥伴共渡時艱，只有他們成功，我們才會成功！」