大連大媽忘記13年前買入一隻股票　赫見帳戶價值由5萬變500萬

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-24 18:57

近日遼寧省大連有一位「大媽」，成為國內股市紅人，全因她在13年間，在一只股票中勁賺100倍，5萬變500萬元。

據報，這位「大媽」於2008年買入價值5萬元（人民幣．下同）的A股長春高新（深：000661），事後一直忘記此事。直至近日，她因為忘記密碼，去證券行重置密碼時，發現賬戶內的股票市值，驚見漲至超過500萬元。網傳這位「大媽」一度站不穩，需要證券公司員工出手相扶。

（網上圖片）

長春高新為中國醫藥界龍頭企業之一，據《雪球網》顯示，該股2008年的最低價為2.06元，今年1月6日最高升至520.66元，累計升幅高達250倍。

不過，能夠買中「十倍股」已經很難，更何況是「百倍股」。根據統計數據顯示，過去13年A股出現漲幅超過10倍的個股數目，亦只有86隻，當中以醫藥生物股為主。

長春高新日前發布今年首季業績，期內實現營業收入22.81億元，按年增長37.35%；歸屬於上市公司股東的淨利潤8.75億元，按年增長61.21%；扣除非經常性損益的淨利潤8.72億元，增長60.48%；基本每股收益2.16元。截至本周五（24日），長春高新收報480元，市值超過1943億元。