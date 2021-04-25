傳拜登大增「富人稅」　科技股迎來新一輪拋售潮｜伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-04-25 11:00

美國總統拜登上台前，事先張揚將大增企業所得稅（Income Tax）稅率至28%，有「富人稅」之稱的資本增值稅（CGT）稅率亦會提高，但近日拜登政府向媒體放風，加稅方案中富人稅稅率令人意外地倍增至39.6%，消息即時震散早已位高勢危的加密貨幣，單日市值蒸發2,600億美元，這或許是市場一個警號，加稅方案將引發新一輪科技股的拋售潮。

市傳加稅方案非常進取，特別是富人稅部分較市場預期大幅加辣，矛頭直指美國最富有階層，按CGT新稅率39.6％計，加上現有投資收入附加稅3.8%，有關人士按資產增值部分繳納的聯邦稅率或達43.4%。其中，紐約富豪的資本增值稅率可能高達52.22%，加州富豪的則可能高達 56.7%。

圖為2021年4月21日，美國總統拜登於白宮就新冠疫苗接種進度發言。據外電報道，拜登計劃提議向年收入超過100萬美元的美國人，增加資本利得稅率，由目前的基準稅率20％，提高近一倍至最新的邊際稅率39.6％。連同目前的投資收益附加稅，估計聯邦資本利得稅率最高將達到43.4%，將高於薪資稅率的最高階梯。（美聯社）

這些富豪選民不乏共和、民主兩黨的金主，以市傳的加稅版本不但惹來華爾街大戶的強烈反彈，連民主共和兩黨的反對聲音亦不少，現時民主黨在參眾兩院僅有輕微優勢，要通過這個加辣版的加稅方案並非易事，民主黨只要在參議員失一票，眾議院失去三至四票，拜登加案方案便舉步維艱。誠然，拜登政府今次拋出的方案極可能是測試水溫，希望在提出正式方案前與兩黨取得更大共識，加稅內容或有修訂，但加稅行動已如箭在弦，原因是有強大民意力挺。

今年1月Reuters／Ipsos進行民意調查顯示，在受訪的4,441名民眾當中，高達64％同意「超級富豪每年應繳更多稅來支持與公眾有關的計畫」。77％民主黨人贊同開徵富人稅的，共和黨也有53％表示支持。

三分二美國人支持開徵富人稅

過去數十年，美國多次減稅措施中，最富有的1％人士最為受惠，前總統特朗普2017年底推出1.5萬億美元減稅方案，令不少上市公司將海外潛藏多年的巨額利潤一次過滙回美國，原本指望減稅讓企業有餘錢再投資本身業務，增加就業及刺激經濟，但相反不少企業寧願將閒錢用於股份回購及投資金融性資產，刺激美股向上，令華爾街大戶受益匪淺。

及至去年初疫情大流行，重創經濟成果，勞動當局祭出萬億美元的寬鬆貨幣及積極財政政策救市，救市未能刺激經濟，但卻造就前所未見的大牛市泡沫，拜登政府為了2.3萬億美元的基建及刺激經濟計劃埋單，結果向富有階層開刀的壓力山愈來愈大。

根據美聯儲局數據，美國最富有的1％人擁有逾半上市公司和互惠基金證券資產，隨後9％最富有的人擁有超過三分一證券資產，即美國最富有頭10％美國人擁有逾88％證券資產。去年美股大牛市更進一步拉開美國貧富懸殊的差距。（資料圖片）

根據美聯儲局數據，美國最富有的1％人擁有逾半上市公司和互惠基金證券資產，隨後9％最富有的人擁有超過三分一證券資產，即美國最富有頭10％美國人擁有逾88％證券資產。去年美股大牛市更進一步拉開美國貧富懸殊的差距。

毫無疑問，拜登在後疫情時代極需要解決經濟問題及財富分配不均的現象，以往發生類似危機都是從稅務上入手，2008年金融危機，美國為緩解財政壓力，到處張羅，最後就是把目標鎖定在高淨值階層，主要措施就追稅，美國要求瑞銀交出隱匿境外資產的納稅人名單，其後頒布美國海外帳戶稅收合規法規（Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA ）亦是這種情況下催生，近期YouTube通知全球博主需要按收入繳付個人所得稅，同樣開闢新稅源的情節重現2021年，足見美國財政在在需財的程度。

YouTube通知全球博主須向美課稅

拜登加稅方案僅披露大致框架，細節有待敲定，但可以簡要扼述一下。

1．將年收入逾100萬美元人的CGT*稅率由20%提高至39.6％，加上現有投資收入附加稅3.8%，有關人士的聯邦稅率或達43.4％

2．紐約富豪的資本利得稅率可能高達 52.22%，加州的可能高達 56.7%

3．若按更廣泛的加稅建議，家庭收入逾40萬美元的稅率由37％提高至39.6％

4．現時美國最富有的人按最高稅階37%繳付所得稅，該稅率將上調至39.6%

5．美國公司企業所得稅率由21%上調至28%

6．美國公司海外分支機構的利潤稅率將增加一倍至21%

*按去年CGT稅率，持有投資項目逾一年而套現獲利少於4萬美元者免稅，獲利4萬至44.145萬美元的稅率為15%，超過44.145萬美元的稅率為20%。

美國財長耶倫（Janet Yellen）在芝加哥全球事務委員會發言提到正跟二十國集團（G20）合作商討設立一個全球最低企業稅率，並且希望能夠藉此終結「30年的企業稅逐底競爭」，其後德、法等國財金官員都相繼表示歡迎美國在這方面的承諾。(REUTERS/Kevin Lamarque)

根據美國政府預算，未來十年第1項加稅可帶來超過3,700億美元的額外稅收，第3項有1,100億美元，第5項有7,300億美元，第6項有5,500億美元，合計共約17,600億美元的額外稅收。

目前加稅方案尚有不少需要釐清地方，首先加稅有效日期是否追溯至今年1月1日起計，若是，即使現在立即出售也不能改變需要交稅的事實，這種不明確性或促使部分有錢人搶先在加稅前沽貨獲利，目前短線市場震蕩的特徵會更加明顯，對於近年升幅巨大的資產將首當其衝，這些加密資產自去年12月以來已暴升八成，加上美國國稅局已開始要求投資者申報加密資產情況，似為加大對出售加密資產的徵稅力度，近月加密貨幣集體暴跌，猶如向市場發出警號。

其實市場對加稅方案仍有不少問號，例如資本增值稅是否按出售後才需要課稅，還是按每年進行評估資產價值後按增值部分課稅，而所謂向年收入逾100萬美元的富人徵收CGT稅，以過去一年美股大牛市而言，納入稅網的門檻並非太高，對於超級富豪自然有不少避稅的工具，但拜登的加稅方案對不少「新發財」人士基本上重複徵稅，要適當避開稅網沒有比沽貨清倉更來得直接簡便。

CGT稅率若倍增 將觸發提早沽貨潮

按正常的投資心態論，現時沽貨所徵收的CGT稅率為20%，新稅率39.6％將令其CGT稅負大減一半，過去一年納斯達克累升一倍，個別高增長型的科技股升幅更是數十倍計，正好給與市場堂而皇之的沽貨理由。

事實上，無論是對大型企業，或是對企業的海外收入加稅，這些主張都將「精准」打擊科技股。據美銀全球研究部估算，拜登的稅改方案將使標普500成份的預期收益減少9.2%，科技、通訊服務及非必需消費品三個板塊收益的跌幅最為嚴重，跌幅達到兩位數。另外，摩根士丹利預期，疫情後經濟的強勁復甦將提振周期性股票，會深化這一輪的新舊經濟板塊的輪動，加稅中期亦不利大宗商品和新興市場資產向上勢態。