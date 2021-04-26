Bitcoin重企五萬美元大關　華爾街警告：技術面顯示還有下行空間

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-26 10:42

Bitcoin（比特幣）近日急挫，市傳擔憂拜登擬大增美國富人資本利得税或影響加密貨幣的收益，消息加劇了Bitcoin波動性，一度跌破50日移動平均線，現失而復得重企五萬美元。據CoinDesk，Bitcoin最新報52,382美元/枚，日內跌幅3.89%；以太坊跌9.45%至2,468美元/枚。

據外電報道，拜登計劃提議向年收入超過100萬美元的美國人，增加資本利得稅率，由目前的基準稅率20％，提高近一倍至最新的邊際稅率39.6％。連同目前的投資收益附加稅，估計聯邦資本利得稅率最高將達到43.4%，將高於薪資稅率的最高階梯。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）周四對此回應稱，仍在商討最後的細節。

年初至今，Bitcoin的美國投資者已經獲得了逾70%的收益。如果徵税計劃落地，意味着持有Bitcoin的美國投資者在持幣超過一年以上再出售，就需要繳納資本利得税。

Delta Exchange首席執行官Pankaj Balani表示，Bitcoin一度跌破50日移動平均線支撐位，還有下行空間。

加密貨幣資產分析師Simon Peters認為，隨着買盤和價格的飆升，加密貨幣市場似乎有相當大的泡沫，加税消息是大幅下調的導火索。

監管層面壓力重重

一直以來，加密貨幣資產的最大風險，在於監管機構採取強硬取態。早前土耳其央行宣布，由於加密貨幣缺乏中央監管，而且暫未有數碼資產的監管機制，因此自4月30日起禁止使用加密貨幣直接或間接購買商品或服務。

土耳其央行指，加密貨幣的市值相當波動，數碼錢包可以被盜用，或進行非法事宜，而且有關交易不能撤銷，但有關規定未提及存款部分。

印度政府亦擬將禁止加密貨幣，更對國內交易或持有此類資產人士處罰。

更甚者為有市場消息稱美國財政部將指控數家金融機構，使用加密貨幣洗錢。