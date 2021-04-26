立信德豪牽頭成立香港上市公司審核師協會　應對財匯局嚴謹監管

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-04-26 17:00

近日有傳會計界有意籌組「香港上市公司審核師協會」，以應對監管機構日趨嚴謹的要求。據悉「香港上市公司審核師協會」由立信德豪及信永中和兩間會計師事務所發起。

事實上，近日多間上市公司未能如期公布業績而申請停牌，掀起一陣停牌潮。有上市公司核數師曾放風，因財務匯報局近日加強監管，令核數師更加「手緊」，未能如期完成審計工作。

陳錦榮表示，「香港上市公司審核師協會」未來會反映業界專業人士在審計工作的看法，並回應監管機構。（立信德豪提供）

立信德豪：協會專門為上市公司核數師而設

《香港01》向立信德豪及信永中和兩間會計師事務所查詢，立信德豪審計部董事總經理陳錦榮確認消息，表示「香港上市公司審核師協會」未來會反映業界專業人士在審計工作的看法，有一個官方渠道回應監管機構。在上市條例朝令夕改下，核數師所面對的挑戰日漸增加，「協會亦希望做到一個平台，讓專門為上市公司核數的專業人士互相溝通，希望可以更有效地達到上市條例的要求」。他直言，之前可算是各自「孤軍作戰」，認為協會集中發聲總比各家自掃門前雪好。另一間會計師事務所信永中和則未有回覆。

香港會計師公會理事林智遠表示，成立一個新的協會有助資源共享。（資料圖片）

林智遠：支持業畀籌組協會

香港會計師公會理事林智遠表示，對於業界人士有意籌組「香港上市公司審核師協會」略有聽聞，對於這件事的看法，他認為要視乎發起人成立協會的目的。假如是希望共享資源，以及代表業界共同發聲，則是一件好事。「很多時四大的是自成一角，互相有溝通共享資源，反而其它中小型審計師資源較少，故成立一個新的協會有助資源共享」。他又提到，在財匯局等監管機構的監管愈來愈嚴，甚至近日高調調查幾單大事件後，卻沒有相關協會出來回應財匯局。「如果有協會專注服務上市公司核數師，代表一眾核數師的利益及代為發聲，我是歡迎的」。