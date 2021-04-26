野村：華融事件對中企美元債發行影響暫時有限　但償債壓力上升

撰文： 曹毅 最後更新日期： 2021-04-26 14:23

日本投行野村控股4月26日發佈報告稱，中國華融資產管理公司（以下簡稱「中國華融」）潛在的違約風險對中企美元債發行影響暫時有限。

據《路透》報道，野村控股最新發佈的報告中稱，受市場對中國華融潛在違約的擔憂影響，中企岸美元債市場自3月底以來經歷起伏，但截至目前華融事件對其他資產管理公司和國企發債的影響有限，預計2021年第一季度中企離岸美元債發行量由2020年第四季度的554億美元上升至610億美元。

報告還指出，目前中企美元債償還壓力正在上升，特別是開發商以及中國地方政府的融資平台，預計2021年與2022到期的中企美元債將分別達到1,904億美元與2,177億美元。

此外儘管2021年第一季度中企美元債淨融資額按季大增，但近年來中企美元債融資呈下降趨勢，預計未來幾個季度中企美元債市場表現將持續波動，原因與中國房地產政策收緊，北京嚴控地方債務風險以及美國利率上升預期等有關。

據瞭解，中國華融4月1日宣佈延遲發佈年報，原因是審計機構要求獲得更多時間和信息來完成相關交易的審計，此舉促使市場對其風險擔憂進一步發酵並導致該公司美元債一度大幅下挫，此後有全球信用評級機構下調了對該公司的評級。