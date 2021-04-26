長實收購基金會資產財務顧問建議股東贊成　料股息不少於2.07元

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-04-26 18:16

長實集團（1113）早前宣布，從李嘉誠基金會收購4項基建資產，本周三（14日）更公計劃回購的股份數目上限，將由3.3億股股份提高至3.8億股股份，相當於長實已發行股份總數約10.29%，意味回購代價由170億元升至193.8億元。

5月13日舉行股東特別大會

公司表示，股東特別大會訂於5月13日舉行，而獨立財務顧問「英高財務顧問」已完成向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見，建議獨立董事委員會推薦，及推薦獨立股東投票贊成相關決議案。

顧問認為，收購建議符合長實企業策略，即是在本地及香港以外積極尋求可提供穩定，經常性收益及增長潛力的優質投資機會，以提升盈利及現金流質素，並加強穩定收入來源；同時長實的同系企業，本身已經對相關基建資產已經有足夠的認識，對收購應不會有任何阻力。

派息方面，顧問估計若果交易及股份回購順利通過，2021及2022年度的股息將不少2.07元。

未來兩年股息不少於2.07元

因此，今次交易涉及的執行風險，較長實先前未有權益的資產相對為低；亦可讓集團無需經過具競爭性的競投程序，而得以進一步擴展其投資組合。派息方面，顧問估計，若果交易及股份回購順利通過，2021及2022年度的股息將不少2.07元。

另一方面，顧問指，交易亦可為股東提供溢價變現其全部或部分投資。