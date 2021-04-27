美股｜納指標普創新高　TESLA收入激增股價反跌　美團OTC挫5.8%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-27 05:02

美國股市週一分頭發展，標普500指數盤中創歷史新高4194.19點，納斯達克指數也創下新的收盤紀錄14138.78點。道瓊斯工業平均指數則跌61.92點。TESLA 特斯拉市後公佈第一季度業績，淨收入創紀錄達4.38億美元，收入激增74％，其股價市後交易時段反而倒跌近3%。中國國家市場監管總局的涉壟斷調查拖累美國上市的美團OTC（PINK:MPNGY）挫近6%，收市報75.36美元。

美股收市，標普500指數升7.45點或0.18%，報4187.62點；納斯達克指數收市升121.97點或0.87%，報14138.78點；道瓊斯工業平均指數61.92點或0.18%，報33981.57點。

比特幣的設計圖片。（Reuters）

隨著Bitcoin比特幣價格反彈重上53000美元水平，比特幣基金Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)升8.32%，收市報45.91美元。

早前大舉買入比特幣的TESLA 特斯拉市後公佈第一季度業績，收入高達103.9億美元，遠高於華爾街分析師預期的102.9億美元；每股收益93美分，也高於預期的79美分。第一季度交付了184,800輛Model 3和Model Y汽車，超過預期，並刷新記錄。然而特斯拉（TSLA）盤後股價曾跌約3%，最低見715.26美元。

「飯否」創始人王興成為了「美團」這家當前數一數二、最重要移動加實體服務企業的話事人。（資料圖片）

中國國家市場監管總局對美團（3690）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，拖累美國上市的美團OTC（PINK:MPNGY）挫近6%，收市報75.36美元，跌5.82%。

其他中概股做好，富途控股（FUTU）周一升4%，股價報149.55美元。納指成分股拼多多(PDD)升2.063%。

本港有上市的美股預托證券ADR，攜程（TCOM）升1.635%，報39.170；嗶哩嗶哩（BILI）升1.5%，報價118.42美元；；阿里巴巴（BABA） 升0.168%，報價232.65美元。百度跌1.96%，報216.6美元。