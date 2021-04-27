藥明生物禁售期配股　大股東折讓6.8%沽1.08億股　套現115億

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-27 09:28

藥明生物（2269）今早上載公告，主要股東WuXi Biologics Holdings已與摩根士丹利訂立大宗交易協議，據此配售代理已同意以每股107港元的價格，向獨立無關連的各方配售由1.08億股，相當於已發行股本總額約2.56%。

藥明生物周一收盤報114.8元，意味配售價折讓6.8%，WuXi Biologics Holdings套現約115億元。

根據WuXi Biologics Holdings今年1月配發新股時，向配售代理承諾，未經配售代理事先書面同意，於2021年1月7日起六個月期間的禁售期，其不會提呈發售、出售、訂約出售或以其他方式處置公司任何股份。鑑於本次配售，配售代理已發出書面同意，同意大宗交易協議項下的配售。

截至配售完成前，WuXi Biologics Holdings持有公司8.43億股，佔已發行股本總額約20%。董事長兼非執行董事李革控制WuXi Biologics Holdings已發行股本約21.44%及其股東大會約57.71%的表決權。假設配售將按預期完成，WuXi Biologics Holdings持有的股權將由已發行股本總額約20%，減少至約17.44%。