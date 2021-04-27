彭博料港人移居英國　賣樓金額達1500億　專家︰無需擔心承接力

撰文： 黃捷 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-27 11:19

受累政治等氣氛，本港再度出現移民潮，不少中產家庭打算賣樓套現去他方，英國更是熱門地。有外媒引述報告指，港人移居英國，今年出售的物業價值可能高達1,500億港元！

彭博行業研究在一份報告中表示，本港今年將有約13,100至16,300戶家庭通過英國國民（海外）護照（BNO）途徑搬遷到英國。這個數字代表居住私有住宅家庭的0.9%至1.1%。

彭博估計，如果移民港人全部出售自己的房產以支付搬遷和生活費用，單是今年已套現1,500億港元。報道又引述中原數據指，房屋放盤量較去年同期大增44%，至40,000多套房屋。

利嘉閣︰港人移民對樓市影響不大

若果簡單以每個單位市值1,000萬元計算，港人家庭移居英國今年沽樓涉及15,000個單位。據差餉物業估價署《香港物業報告 2020》，本港整體私人住宅於2019年底的整體總存量為120.64萬個單位，包 括 設有專用煮食設施、浴室和廁所的獨立居住單位，但不包括村屋、解放軍轄下的宿舍、公用事業機構物業附設的宿舍、私營機構宿舍（包括教育院校的學生宿舍）、醫院管理局轄下的宿舍，以及酒店和旅舍。

數據亦顯示，過往數年本港二手私宅成交總額介乎2,000億元至3,500億元之間，利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，1,500億元金額佔年均成交總額的一半，金額龐大，實屬誇張。他又指，「有人賣自然有人買，移民都未必蝕住賣」，且港人攜BNO移民英國的情況去年已出現，而去年至今房屋交投仍活躍，成交量穩步上升，相信港人移民對樓市影響不大。

被問港人沽樓移民，市場有否承接能力？他指出，本港住宅物業的大方向一直是供不應求，而且欲置業者人數眾多，有不少合資格的新香港人亦會陸續入市，再加上本地的分支家庭及新婚家庭亦有置業需求，因此無需擔心承接力。